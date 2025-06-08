Nüfusa göre en çok borsacı Karabük'te

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Türkiye'de mayıs sonu itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 528 bin 855 kişi olarak hesaplandı. Pay senedi yatırımcılarının portföy büyüklüğü ise 13,49 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. Borsadaki yatırımcının 1 milyon 616 bin 979'u İstanbul'da yaşarken, nüfusa oranla hisse senetlerine en yoğun ilgi Karabük'te görüldü. 250 bin 478 kişilik nüfusa sahip Karabük'te 34 bin 304 pay senedi yatırımcısı yer alıyor.

Portföy büyüklüğünün 9 milyar 995 milyon lira olduğu Karadeniz şehrinde, nüfusun yüzde 13,69’unun borsa hesabı bulunuyor. Karabük'ten sonra pay senedi yatırımcısının nüfusa oranı en yüksek il yüzde 11,35 ile Ankara oldu. 5 milyon 864 bin 49 kişinin ikamet ettiği başkentte 665 bin 685 borsa yatırımcısı var. Nüfusa oranla hisse senetlerine en yoğun ilgi gösterilen üçüncü il yüzde 10,29 ile İstanbul olurken, onu yüzde 9,85 ile İzmir, yüzde 9,47 ile de Denizli takip ediyor. İzmir'de 442 bin 887, Denizli'de 100 bin 539 pay senedi yatırımcısı yaşıyor.

İSTANBUL'UN PORTFÖYÜ 4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü bakımından İstanbul 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira ile başı çekiyor. Megakenti 286 milyar 375 milyon lira ile Ankara ve 120 milyar 605 milyon lira ile İzmir izliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra pay senedinde en fazla yatırımcısı bulunan şehrin Bursa olduğu tespit edildi. Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla 272 bin 876 yatırımcı pay senedi piyasalarında hesap sahibi olurken, yerleşiklerin portföy değeri 82 milyar 947 milyon lira olarak belirlendi. Bursa, portföy değerinde de İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonra geldi.

BURSA 4'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Yatırımcı sayısına bakıldığında 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir izledi. Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 46 milyar 898 milyon lirayla Antalya, 42 milyar 630 milyon lirayla Gaziantep, 40 milyar 943 milyon lirayla Adana, 37 milyar 365 milyon lirayla Kocaeli, 26 milyar 326 milyon lirayla Balıkesir ve 25 milyar 9 milyon lirayla Mersin takip etti.







