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HES'te 3,5 milyar dolar potansiyel var

HES'te 3,5 milyar dolar potansiyel var

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerine hibrit güneş enerjisi santrali (GES) kurulumuna yönelik izin süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Güven, bu sayede 3,5 milyar dolarlık GES yatırımının devreye alınabileceğini söyledi.

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerine (HES) hibrit güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik izin süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Güven, bu sayede yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırıma karşılık gelen 5 bin megavat GES kapasitesinin devreye alınabileceğini söyledi.

Elvan Tuğsuz Güven

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KREDİLERE YANSIDI

Güven, Türkiye'de özel sektör olarak HES kurulu gücünün yaklaşık yarısına tekabül eden 16 bin 79 megavat kurulu gücü işlettiklerini belirtti. İklim değişikliği ve su kıtlığı kaynaklı üretim kapasitesinde yaşanan düşüşün HES'lere sağlanan kredi ödemelerinde süreyi 8 yıldan 10-12 yıla kadar uzattığına dikkati çeken Güven, teknoloji entegrasyonunun sektöre can suyu olabileceğini ifade etti. Bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 40 oranında kapasite kaybı yaşadığını söyleyen Güven, “Hibrit GES'lerde ilave bir altyapı yatırımı ya da finansal teşvike gerek duyulmadan yıl sonuna kadar 1.000 megavatlık güç devreye girebilir” şeklinde konuştu.



#HES
#Elvan Tuğsuz Güven
#HESİAD
#güneş enerjisi
#Hidroelektrik Santrali
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