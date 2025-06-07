HES'te 3,5 milyar dolar potansiyel var

Güven, Türkiye'de özel sektör olarak HES kurulu gücünün yaklaşık yarısına tekabül eden 16 bin 79 megavat kurulu gücü işlettiklerini belirtti. İklim değişikliği ve su kıtlığı kaynaklı üretim kapasitesinde yaşanan düşüşün HES'lere sağlanan kredi ödemelerinde süreyi 8 yıldan 10-12 yıla kadar uzattığına dikkati çeken Güven, teknoloji entegrasyonunun sektöre can suyu olabileceğini ifade etti. Bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 40 oranında kapasite kaybı yaşadığını söyleyen Güven, “Hibrit GES'lerde ilave bir altyapı yatırımı ya da finansal teşvike gerek duyulmadan yıl sonuna kadar 1.000 megavatlık güç devreye girebilir” şeklinde konuştu.