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Avrupa Birliği'nde USB-C kuralı devreye giriyor: Artık zorunlu olacak

Avrupa Birliği'nde USB-C kuralı devreye giriyor: Artık zorunlu olacak

Haber Merkezi
10:0628/12/2024, السبت
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AB ülkelerinde taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.
AB ülkelerinde taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

Avrupa Birliği'nde (AB) 28 Aralık'tan itibaren yeni akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu hale gelecek. USB-C kuralı, 28 Nisan 2026'dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.

AB'nin atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek tek tip şarj kuralı, 28 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, AB ülkelerinde taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunması gerekecek.

Ayrıca, elektronik cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu olacak.

USB-C kuralı, 28 Nisan 2026'dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.

AB, 2022'de tek tip şarj girişi kuralını onaylamış ve yürürlüğe girmesi için 2 yıl süre tanımıştı. AB'nin düzenlemesi, özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasının ürünlerinde değişikliğe gitmesine neden olmuş ve şirketin yeni cihazlarında şarj girişlerini USB-C olarak değiştirmesini sağlamıştı.

Halihazırda çoğu cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlarda da aynı giriş mevcut.


#AB
#Avrupa
#USB-C
#Şarj
#Telefon
#Bilgisayar

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