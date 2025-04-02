Bakan Bayraktar Avrupa'nın arz güvenliği için TANAP boru hattının önemine dikkati çekti

"Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında geliştirdiğimiz projede, Azerbaycan'da üretilecek elektriğin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Birkaç gün sonra Güney Gaz Koridoru'nun yıllık mutat toplantılarında, 4 ülke olarak bir anlaşma imzalayacağız. Yani bahsettiğimiz 4 boru hattına elektrik iletim hatları da ekleniyor. Sadece doğal gaz ve petrol alanında değil, elektrik alanında da Türkiye ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı yapacak yeni bir projeyi, Azerbaycan'la hayata geçireceğiz"