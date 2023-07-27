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Ekonomi

Bakan Bolat ile Bakan Yumaklı arasında tarım ve gıda görüşmesi: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Bolat, gıda-tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili üretim-tüketim ve ihracat dengeleri konusunda öncelikleri belirlediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla ve uyumlu bir koordinasyon içinde devam edeceğiz." dedi.

22:06 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörlerinde iç ve dış ticaret politikalarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldiklerini ifade etti.

İki bakanlık arasında çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi çerçevesinde gıda-tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili üretim-tüketim ve ihracat dengeleri konusunda öncelikleri belirlediklerini kaydeden Bolat, "Tarım ve gıda sektörlerimizde iç ve dış ticaret politikalarının güçlendirilerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla ve uyumlu bir koordinasyon içinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.




#Tarım
#Gıda
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#Tarım ve Orman Bakanı
#İbrahim Yumaklı
#Ticaret Bakanlığı
18 dakika önce
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