Bakan Bolat: Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit vermedik vermeyeceğiz

“Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit vermedik, vermeyeceğiz”
“2023'te toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulunmuştur”
Piyasada ve ithalatta yürüttükleri denetimin en büyük etkisinin caydırıcılık olduğunu savunan Bolat, “. Tamamlamakta olduğumuz 2023 yılında, iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemesi gibi pek çok ürün grubuna yönelik toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulunmuştur. Mevzuatlara uygun olmayan ürünler, taşıdıkları risklere göre piyasadan toplatılmış, geri çağırılmış veya imha edilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflara da ağır idari para cezaları da uygulanmıştır” diye konuştu.
“Eylem Planını bugün burada kabul ederek 2024 yılında uygulamaya başlayacağız”
Bugün düzenlenen toplantının önemli olduğunu söylediği sonuçlarından birinin de 2024-2025 dönemi çalışmalarının temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edilmesi olacağını belirten Bolat, “Eylem Planını bugün burada kabul ederek 2024 yılında uygulamaya başlayacağız” ifadesine yer verdi.
“E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi ile etkili kuruluşlarımıza da katkı vereceğiz”
İlerleyen süreçte ürün güvenliği ile piyasa gözetimi ve denetimi alanlarındaki hukuki altyapıları geliştirmeye devam edeceklerinin bilgisini paylaşan Bakan Bolat, “Bu kapsamda ilk etapta uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hususları düzenleyen Yönetmeliği yakında yayımlayacağız. Bu alanda ayrıca finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve kısa süre içinde hayata geçireceğimiz E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi ile uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimleri için yetkili kuruluşlarımızın teknik altyapılarının güçlendirilmesine de katkı vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.
Bolat, 2024-2025 dönemini kapsayacak Eylem Planı kapsamında eğilecekleri bir diğer konunun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için yetkili kuruluşların idari ve mali altyapılarını güçlendirmesine katkı verilmesi olduğunu kaydetti. Bolat, ürünlerde siber güvenlik gerekleri, yapay zeka ve yeşil ve dijital dönüşüm gibi güncel konulara da ilerleyen dönemde ağırlık vereceklerini dile getirdi.
“Bu hedeflere yönelik bizler PGD sisteminin kamu ayağını temsil eden kuruluşlar olarak çalışmalarımızı gayretle yürüteceğiz. Ancak, ürün güvenliğinin bir diğer önemli ayağını da, özel sektör ve tüketiciler oluşturmaktadır. Bu noktada; üreticimizde, ithalatçımızda ve özellikle de tüketicilerimizde belli bir farkındalık seviyesi oluşturulması, çalışmalarımızdan istediğimiz sonucu almak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle en önemli stratejik amaçlarımızdan biri de ürün güvenliği konusunda bilgi seviyesinin ve farkındalığın artırılmasıdır.”
Toplantı, 9 kurum ve kuruluşa ait veriler bir arada ele alınıp değerlendirildiği ve 024-2025 dönemi çalışmalarının temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edileceği basına kapalı görüşme ile devam etti.