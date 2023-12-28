Bakan Bolat: Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit vermedik vermeyeceğiz

“İlk olarak üretici, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların her birinin sorumluluklarını net olarak belirledik. Bunun yanında izlenebilirlik konusunu da kanunumuza ekleyerek büyük bir boşluğu doldurduk.

Bu düzenleme ile merdiven altı üretimle ve bunun yol açtığı sorunlarla daha etkin mücadele edebiliyoruz.

Bir diğer önemli konu ise geri çağırma kavramı. Bu kanunla artık piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasının yanı sıra kullanıcıların elindeki güvensiz ürünlerin de geri çağrılması, hukuki altyapıya kavuşturulmuş oldu.