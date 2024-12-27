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Bakan Kacır'dan Baykar'ın 'büyük hamlesi'ne övgü: Türkiye-İtalya dostluk bağlarının güçlenmesine de hizmet edecek

Bakan Kacır'dan Baykar'ın 'büyük hamlesi'ne övgü: Türkiye-İtalya dostluk bağlarının güçlenmesine de hizmet edecek

14:5927/12/2024, Cuma
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesini değerlendirdi. Kacır, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi" ifadesini kullandı.



Bu satın almanın önemine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun."



Dünya lideri

Baykar, 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.


ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor.



Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.


#Baykar
#İtalya
#Piaggio Aerospace
#Mehmet Fatih Kacır

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