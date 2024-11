Baykar ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendi

Asmalı, öne çıkan sektörler hakkında da bilgi verdi. Asmalı, “Bizim her fuarda gözde olan sektörlerimiz vardı. İnşaat bunlardan biri, işte gıda bunlardan biri. Bu sene tekstil de bu anlamda çok öne çıkan sektörlerden biri. Ama dediğimiz gibi MÜSİAD üyelerinin hemen hemen 60 bine yakın firması var. Her sektörde, her ürün grubunda üretim yapan firmamız var. Bu açıdan baktığınız zaman dünyanın 225 farklı ülkesine ihracat yapan bir Türkiye var. Bunun da yüzde 20’sinden fazlası MÜSİAD tarafından yapılıyor” dedi. Asmalı, nitekli ürünler üreten kaliteli üreticileri sahip olduklarını söyledi. Asmalı, şöyle devam etti: “Bizim gerek fuara katılan gerekse şu ya da bu sebeple fuara katılmayan ama nitelikli ürünler üreten çok kaliteli üreticilerimiz var. Onlar da fuara ziyaretçi olarak gelen ama burada MÜSİAD üyelerinden faydalanacak firmalar var. İnşaat, gıda başta olmak üzere özellikle bu dönem savunma sanayii üyelerimiz de aktif bir şekilde katılıyor ve bu her geçen gün artıyor. MÜSİAD üyeleri olarak daha düne kadar savunma sanayii yapımız yoktu. Şu anda çok güzel bir oluşum kurduk savunma sanayii sektör kurulu gibi. ASELSAN ile ROKETSAN ile burada tedarikçi günleri yaptık. Aralık’ın 12’sinde de HAVELSAN ile bir tedarikçi günleri yapacağız. Biz diyoruz ki; bu bahsettiğim firmalar MÜSİAD Fuarına katılacak, savunma sanayiimizin göz bebeği olan firmalar. Orada şu üründen ihtiyacımız var. Üretebilir misiniz diye. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Bütün bu firmaların yoğun olacağı bir fuar bizi bekliyor.”