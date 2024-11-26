Baykar ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, BAYKAR’ın çıkış hikayesini anlattı. Mahmut Asmalı, firmanın ürünlerinin prototipinin ilk defa orada sergilendiğini ve fuarların ilklere vesile olduğunu anlattı.
BAYKAR ürünlerinin ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendiğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, şu bilgileri verdi: “Bu fuar sayesinde bir atölye kuruluyor. 2010 yılında Haliç’te yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı’nda ilk kez segileniyor. Ömer Cihad Vardan Başkanımızın zamanında. İnsansız hava aracı ilk defa orada sergilenmişti prototipi. Anlattık, o zaman bir akrabalık ilişkisi de yoktu. Dikkatini çekti, bunu dinlemek isterim dedi. Sonra detaylı sunumlar yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı. İlk görüşme, ilk anlatım o şekilde oldu. Dediğim gibi bunlar çok büyük fırsatlar oluşturuyor. Sizin de dediğiniz gibi güzel bir hikayemiz var. Bu fuarlar böyle büyük olaylar ve projeleri ortaya çıkarıyor. Biz de bu durumdan çok memnun olduk. Yıllar sonra da böyle hafızalarımızdan silinmedi ve sürekli anlatıyoruz.”
Asmalı, ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olacağını düşündüğünü söyledi. Asmalı, “MÜSİAD EXPO’da bir MÜSİAD vadimiz var. MÜSİAD’ın tüm kurumları tüm birimleri, MÜSİAD Ticaret Ofisi, Gençlik kurumlarımız, MÜSİAD Kadın, MÜSİAD Invest. Dolayısıyla MÜSİAD’ın tüm birimlerinin gün boyu sürecek etkinlikleri olacak. Mesela MÜSİAD İnvest’te, şu anda bize müracaat eden özellikle 300 farklı sektör firmayla alım heyetleriyle görüşmeler yapılacak. Bu B2B görüşmelerini eşleştiriyoruz. 80 küsür ülkeden alım heyetleri gelecek. Biz gelecek heyetlere, fuara şu şu firmalar katılıyor diye onlarla anlaşmalar yapıyoruz. Onlara biz konaklama ve ulaşım desteği vereceğiz. Firmalara aracılık ediyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Mesela geçenlerde bir üyemizle konuşuyoruz. Başkanım ben fuardan vazgeçmem diyor. Avrupa nedir bilmezdim, 4-5 sene önce bir Gümüşhane şubemizde MÜSİAD fuarı sayesinde ben ürünlerimi yurt dışına satmaya başladım. Şu an 20 ülkeye ürün satıyorum diyor. Başka bir üyemiz, diyor ki; 12 tane fuara katıldım. 13’üncü fuara da katıldım. Hatta param yoktu bir arkadaşla müşterek stant kurduk. 13’üncü fuarda çok güzel iş bağlantıları yaptım, işim çok gelişti diyor. Dolayısıyla bu işlerde süreklilik çok önemli. Sonuçta ısrarcı olmak çok önemli. MÜSİAD bizim ortak fuarımız.