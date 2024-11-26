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Baykar ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendi

Baykar ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendi

Mehmet Ali Parto
04:0026/11/2024, Salı
G: 24/11/2024, Pazar
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BAYKAR ürünlerinin ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendiğini dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu fuar sayesinde bir atölye kuruluyor. BAYKAR ürünleri ilk kez 2010’daki MÜSİAD fuarında görücüye çıktı. Bu etkinlikler, böyle büyük olaylar ve projeleri ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, BAYKAR’ın çıkış hikayesini anlattı. Mahmut Asmalı, firmanın ürünlerinin prototipinin ilk defa orada sergilendiğini ve fuarların ilklere vesile olduğunu anlattı.


FIRSATLAR OLUŞTURUYOR

BAYKAR ürünlerinin ilk kez MÜSİAD EXPO’da sergilendiğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, şu bilgileri verdi: “Bu fuar sayesinde bir atölye kuruluyor. 2010 yılında Haliç’te yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı’nda ilk kez segileniyor. Ömer Cihad Vardan Başkanımızın zamanında. İnsansız hava aracı ilk defa orada sergilenmişti prototipi. Anlattık, o zaman bir akrabalık ilişkisi de yoktu. Dikkatini çekti, bunu dinlemek isterim dedi. Sonra detaylı sunumlar yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı. İlk görüşme, ilk anlatım o şekilde oldu. Dediğim gibi bunlar çok büyük fırsatlar oluşturuyor. Sizin de dediğiniz gibi güzel bir hikayemiz var. Bu fuarlar böyle büyük olaylar ve projeleri ortaya çıkarıyor. Biz de bu durumdan çok memnun olduk. Yıllar sonra da böyle hafızalarımızdan silinmedi ve sürekli anlatıyoruz.”


HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Asmalı, ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olacağını düşündüğünü söyledi. Asmalı, “MÜSİAD EXPO’da bir MÜSİAD vadimiz var. MÜSİAD’ın tüm kurumları tüm birimleri, MÜSİAD Ticaret Ofisi, Gençlik kurumlarımız, MÜSİAD Kadın, MÜSİAD Invest. Dolayısıyla MÜSİAD’ın tüm birimlerinin gün boyu sürecek etkinlikleri olacak. Mesela MÜSİAD İnvest’te, şu anda bize müracaat eden özellikle 300 farklı sektör firmayla alım heyetleriyle görüşmeler yapılacak. Bu B2B görüşmelerini eşleştiriyoruz. 80 küsür ülkeden alım heyetleri gelecek. Biz gelecek heyetlere, fuara şu şu firmalar katılıyor diye onlarla anlaşmalar yapıyoruz. Onlara biz konaklama ve ulaşım desteği vereceğiz. Firmalara aracılık ediyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Mesela geçenlerde bir üyemizle konuşuyoruz. Başkanım ben fuardan vazgeçmem diyor. Avrupa nedir bilmezdim, 4-5 sene önce bir Gümüşhane şubemizde MÜSİAD fuarı sayesinde ben ürünlerimi yurt dışına satmaya başladım. Şu an 20 ülkeye ürün satıyorum diyor. Başka bir üyemiz, diyor ki; 12 tane fuara katıldım. 13’üncü fuara da katıldım. Hatta param yoktu bir arkadaşla müşterek stant kurduk. 13’üncü fuarda çok güzel iş bağlantıları yaptım, işim çok gelişti diyor. Dolayısıyla bu işlerde süreklilik çok önemli. Sonuçta ısrarcı olmak çok önemli. MÜSİAD bizim ortak fuarımız.


İnşaat ve savunma sanayii öne çıkıyor

  • Asmalı, öne çıkan sektörler hakkında da bilgi verdi. Asmalı, “Bizim her fuarda gözde olan sektörlerimiz vardı. İnşaat bunlardan biri, işte gıda bunlardan biri. Bu sene tekstil de bu anlamda çok öne çıkan sektörlerden biri. Ama dediğimiz gibi MÜSİAD üyelerinin hemen hemen 60 bine yakın firması var. Her sektörde, her ürün grubunda üretim yapan firmamız var. Bu açıdan baktığınız zaman dünyanın 225 farklı ülkesine ihracat yapan bir Türkiye var. Bunun da yüzde 20’sinden fazlası MÜSİAD tarafından yapılıyor” dedi. Asmalı, nitekli ürünler üreten kaliteli üreticileri sahip olduklarını söyledi. Asmalı, şöyle devam etti: “Bizim gerek fuara katılan gerekse şu ya da bu sebeple fuara katılmayan ama nitelikli ürünler üreten çok kaliteli üreticilerimiz var. Onlar da fuara ziyaretçi olarak gelen ama burada MÜSİAD üyelerinden faydalanacak firmalar var. İnşaat, gıda başta olmak üzere özellikle bu dönem savunma sanayii üyelerimiz de aktif bir şekilde katılıyor ve bu her geçen gün artıyor. MÜSİAD üyeleri olarak daha düne kadar savunma sanayii yapımız yoktu. Şu anda çok güzel bir oluşum kurduk savunma sanayii sektör kurulu gibi. ASELSAN ile ROKETSAN ile burada tedarikçi günleri yaptık. Aralık’ın 12’sinde de HAVELSAN ile bir tedarikçi günleri yapacağız. Biz diyoruz ki; bu bahsettiğim firmalar MÜSİAD Fuarına katılacak, savunma sanayiimizin göz bebeği olan firmalar. Orada şu üründen ihtiyacımız var. Üretebilir misiniz diye. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Bütün bu firmaların yoğun olacağı bir fuar bizi bekliyor.”




#müsiad expo
#2024
#BAYKAR
#fuar

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