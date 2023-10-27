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Ekonomi

Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi: Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sadeleştirme adımlarının daha iyi işleyen piyasa ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

09:14 - 27/10/2023 Cuma
AA
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının sadeleştirme kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bankanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına dikkati çeken Şimşek,
"Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek."
değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının sadeleştirme kararı

TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. Firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalarca kullandırılan krediler için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması ile fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdirildi.

Bankaların Türk lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar alındı. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da sona erdirildi.

Türk lirasına geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için daha önce aylık yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltilen Türk lirası payı artış hedefi aylık yüzde 3,5'e çıkarıldı.

#Mehmet Şimşek
#Merkez bankası
#Sadeleştirme
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