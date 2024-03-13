Balıkçıya balon balığı desteği yükseldi: Kuyruğunu getirene 25 lira

Hem denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi amacıyla başlatılan balon balığı avlanması desteği benekli balon balığında kuyruk başına 25 TL’ye çıktı. Benekli türünün yanı sıra diğer tüm balon balıklarına sağlanan destekler de 4 kat artırılarak 2,5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Destekleme ile yabancı istilacı bir tür olan balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoka katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.