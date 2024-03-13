Balıkçıya balon balığı desteği yükseldi: Kuyruğunu getirene 25 lira

Hem denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi amacıyla başlatılan balon balığı avlanması desteği benekli balon balığında kuyruk başına 25 TL’ye çıktı. Benekli türünün yanı sıra diğer tüm balon balıklarına sağlanan destekler de 4 kat artırılarak 2,5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Destekleme ile yabancı istilacı bir tür olan balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoka katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.
183 BİN BALIK YAKALANDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz’e ulaşmalarının öngörüldüğünü söyledi. Yumaklı, “Gereklilik duyulduğu için Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024, 2025 ve 2026 yıllarında bu desteklemeler devam edecek” dedi. Desteklemenin başladığı 2021 yılından itibaren toplam 183 bin 974 adet balon balığı yakalanırken avlanan balon balıkları sayesinde 14 milyon adet yeni balon balığının Türk sularındaki ekosisteme girişi engellendi.