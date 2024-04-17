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Ekonomi

Beşiktaş'taki yangın faciası: Hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine 14,5 milyon lira verilecek

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik yardımda bulunulacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Sektör Meclisi ile başlattıkları kampanyada biriken 14 milyon 500 bin liranın, ailelere ulaştırılmak üzere İstanbul Valiliğine teslim edildiğini ifade etti.

Kenan Biter
10:21 - 17/04/2024 الأربعاء
Güncelleme: 10:25 - 17/04/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile deprem bölgesi için gerçekleştirdikleri "e-Birliktelik Kampanyası"nın tanıtımında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte Beşiktaş'ta bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattığını anımsattı.


Kampanya kapsamında biriken 14 milyon 500 bin lira tutarındaki yardımın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildiren Bolat
," Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, söz konusu olayda sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."



Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce rapor hazırlandı. Raporda, "İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişiler, tarafımızca bulundukları yerden dış alana çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


#Beşiktaş
#E-birliktelik kampanyası
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#yangın
#yardım kampanyası
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