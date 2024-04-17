Beşiktaş'taki yangın faciası: Hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine 14,5 milyon lira verilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile deprem bölgesi için gerçekleştirdikleri "e-Birliktelik Kampanyası"nın tanıtımında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte Beşiktaş'ta bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattığını anımsattı.
"Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."