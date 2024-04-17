Beşiktaş'taki yangın faciası: Hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine 14,5 milyon lira verilecek

Kampanya kapsamında biriken 14 milyon 500 bin lira tutarındaki yardımın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildiren Bolat

," Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.