Borsa İstanbul'da yeni düzenleme: Fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gidildi

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Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir."
Duyuruda, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulamasının aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.
ESKİ
YENİ
Fiyat Seviyesi (TL)
Fiyat Adımı (TL)
Fiyat Seviyesi (TL)
Fiyat Adımı (TL)
0,01-19,99
0,01
0,01-19,99
0,01
20-49,99
0,02
20-49,99
0,02
50-99,99
0,05
50-99,99
0,05
100 ve üzeri
0,10
100-249,99
0,10
250-499,99
0,25
500-999,99
0,50
1.000-2.499,99
1,00
2.500 ve üzeri
2,50
ESKİ
YENİ
Fiyat Seviyesi (TL)
Fiyat Adımı (TL)
Fiyat Seviyesi (TL)
Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,99
0,01
0,01-49,99
0,01
50-99,99
0,02
50-99,99
0,02
100-249,99
0,05
100-249,99
0,05
250 ve üzeri
0,10
250-499,99
0,10
500-999,99
0,25
1.000-2.499,99
0,50
2.500 ve üzeri
1,00
ESKİ
YENİ
Fiyat Seviyesi (TL)
Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı
Fiyat Seviyesi (TL)
Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,00
6
0,01-1,00
6
1,01-2,50
8
1,01-2,50
8
2,51-5,00
10
2,51-10,00
10
5,01 ve üzeri
16
10,01 ve üzeri
1%