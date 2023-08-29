Borsa İstanbul'da yeni düzenleme: Fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gidildi

Öte yandan, yapılan değişikliğe göre, borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56 - 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.