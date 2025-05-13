Buna hangi üretici dayanır?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çin’in ABD pazarında yaşadığı sorunların ardından diğer ülkelere karşı daha sert bir ekonomik strateji izlemeye başladığını belirtti. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) heyetini ağırlayan Avdagiç, Çinli firmaların fiyatları düşürüp uzun vadeler sunduğunu, hatta TL bazında 60 aya kadar vadeli makina satışı yaptığını söyledi. Avdagiç, “Buna hangi üretici dayanabilir? Hangi alıcı bu durumda gidip bankadan kredi çekip makina alır?” diye konuştu.

Avdagiç, ekonomiye dair açıklamalar da yaptı. Ekonomi yönetiminin yaklaşık iki yıldır yürüttüğü bir politika olduğunu hatırlatan Avdagiç, mevcut ekonomik paketle ilgili herkesin dönem dönem gündeme getirdiği bazı eleştirilerin kenara koyulduğunda makro konuda çok net bir uzlaşı olduğunu kaydetti. Enflasyonun hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, “Bu yöndeki çabaları takdirle karşılıyoruz. Ümit ediyoruz, bu senenin ikinci yarısıyla ilgili, bir miktar gecikmeyle de olsa, önümüzdeki dönem ilk yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından başlayarak tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz” dedi.