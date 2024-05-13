Cari denge 4,54 milyar dolar açık verdi

Turizmin 81 ile ve 365 güne yayılması için yapılan çalışmalar kapsamında Burdur TÜRSAB tarafından pilot şehir seçildi. Bu kapsamda Burdur’un tanıtımına ağırlık verilecek ve turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Konaklamanın ve turistlerin aktivite yapabileceği alanlar geliştirilecek. Burdur’un Salda Gölü, Kbriya ve Sagalassos antik kenti, Lavanta Bahçeleri, Ulu Cami gibi yerlerin tanıtımı ağırlık kazanacak. Burdur mutfağının ve yöreye ait kültürün de öne çıkarılması sağlanacak. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor" dedi.