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Ekonomi

Cari denge 4,54 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kenan Biter
10:32 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı..


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.


Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu.

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.


Turizm için pilot il Burdur

Turizmin 81 ile ve 365 güne yayılması için yapılan çalışmalar kapsamında Burdur TÜRSAB tarafından pilot şehir seçildi. Bu kapsamda Burdur’un tanıtımına ağırlık verilecek ve turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Konaklamanın ve turistlerin aktivite yapabileceği alanlar geliştirilecek. Burdur’un Salda Gölü, Kbriya ve Sagalassos antik kenti, Lavanta Bahçeleri, Ulu Cami gibi yerlerin tanıtımı ağırlık kazanacak. Burdur mutfağının ve yöreye ait kültürün de öne çıkarılması sağlanacak. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor" dedi.



#cari işlemler hesabı
#TCMB
#Merkez Bankası
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