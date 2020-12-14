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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kiralarda beklenen üç adım
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Cumhurbaşkanı ​Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda beklenen üç adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda beklenen üç adım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kiralarla ilgili düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler şimdi düzenlemenin detaylarına çevrildi. Milyonlarca kiracının merakla beklediği açıklama kabine toplantısının ardından yapılacak. Düzenlemenin işyeri tarafında sektörün talepleri de göz önünde bulundurulduğunda kira zamlarının belli bir süreliğine durdurulması, kira desteği verilmesi ve tahliyelerin ertelenmesi şeklinde üç farklı başlık ortaya çıkıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren düzenlemenin sinyalini verdi.

Kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak adımlara ilişkin açıklamanın ise kabine toplantısının ardından yapılacağını belirtti.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlanmış, çok sayıda sektörde yer alan binlerce işletme ise alınan tedbirlerden ötürü belli bir süreliğine ya kapılarını kapatmış ya da kısıtlı şekilde hizmet vermeye devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Ortaya çıkan bu tablo da ister istemez işletme sahiplerini kira noktasında çıkmaza sokmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kiralara yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler şimdi kabine toplantısına çevrildi. Bugün yapılacak toplantı öncesinde kira düzenlemesine ilişkin talepler ve olası başlıklar ise şu şekilde ortaya çıkıyor.

KİRA ARTIŞLARI EN AZ 6 AY DONDURULSUN

Fiilen kapalı durumdaki esnafın kiralarının işlendiğini ve açık olanların da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tuttuğuna dikkat çeken Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası, devletin geçici olarak en az 6 ay ile 1 yıl arasında kira artışlarını dondurmasını isterken, esnafa da kira yardımı yapılması yönünde çağrıda bulunuyor.

EN ÖNEMLİ DESTEK KİRA YARDIMI OLUR

Ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliği ile aşılacağına inandıklarını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise salgın nedeniyle kirasını ödemekte zorluk yaşayan özellikle restoran, lokanta, kafeterya ve özel öğrenci yurdu işletmeleri gibi hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği sağlanmasının işlerinin devamı için önem arz ettiğine işaret etti.

Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
EKONOMİ
Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!

TAHLİYE KARARLARI ERTELENEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira düzenlemesine ilişkin konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, koronavirüs salgını sonrası çok sayıda kiracının mağdur olduğunu ifade ederken bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik uygulamaya alınacak kira düzenlemesinde, fahiş kira fiyatlarına yönelik bir adım atılabileceğini ve kira zam artışlarının belli bir süreliğine durdurulabileceğini, tahliye kararlarının da söz konusu dönem içerisinde ertelenebilmesine yönelik kararlar çıkabileceğini vurguladı.

MART AYINDA DA 3 AYLIK DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Koronavirüs salgının Türkiye'de yayıldığı ilk zamanlar getirilen yasaklar ve kapatmalar sonrasında mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağına vurgu yapılmıştı.

Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!
EKONOMİ
Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!

İNDİRİM VE ERTELEME İSTEYEBİLİRSİNİZ

Öte yandan koronavirüs salgını sonrasında maddi anlamda kayba uğrayan çalışanlar ile faaliyetlerine geçici süreliğine ara veren işletmecilerin ödemek zorunda olduğu konut ve iş yeri kiraları için de birden fazla emsal karar bulunuyor. Yargıtay tarafından verilen kararlar doğrultusunda koronavirüs sonrası işsiz kalan ya da maaş alamayan çalışan ile faaliyetlerine ara veren işletme sahipleri mülk sahiplerinden indirim ve erteleme talebinde bulunabiliyor.

YARGI YOLU AÇIK: YAZILI OLARAK İLETİN

Maddi anlamda zor durumda olan kiracının bu süreçte izlemesi gerek aşamalara ilişkin ise hukukçular öncelikle işyeri ya da konut sahibiyle iletişim kurulup durumun anlatılması gerektiğini kaydederken, taleplerin yazılı olarak iletilmesinde fayda olduğunu, kabul edilmemesi halinde ise yargı yolunun açık olduğunu ifade ediyor..

​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
FOTOĞRAF 86
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Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.
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Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi.
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Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.
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3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu.
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İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları..
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Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​
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Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​
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Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​
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Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
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Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​
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Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​
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Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​
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Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​
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Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45)
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Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
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Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​
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Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
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Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​
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Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37)
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Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
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Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35)
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Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)
Title
Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18)
Title
Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​
Title
Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​
Title
Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6)
Title
Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110)
Title
Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64)
Title
Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​
Title
Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12)
Title
Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​
Title
Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 )
Title
Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​
Title
Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​
Title
Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​
Title
Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​
Title
Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​
Title
Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​
Title
İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22)
Title
İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​
Title
Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​
Title
Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29)
Title
Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7)
Title
Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​
Title
Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
Title
Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​
Title
Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​
Title
Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​
Title
Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​
Title
Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​
Title
Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​
Title
Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​
Title
Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​
Title
Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​
Title
Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​
Title
Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​
Title
Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​
Title
Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​
Title
Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​
Title
Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​
Title
Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​
Title
Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​
Title
Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​
Title
Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​
Title
Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​
Title
Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​
Title
Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​
Title
Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​
Title
Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​
Title
Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​
Title
Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​
Title
Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​
Title
Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​
Title
Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​
Title
Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​
Title
Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​
Title
Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​
Title
Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​
Title
Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​
Title
Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​
Title
Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​
Title
Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​
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Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​
​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.


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