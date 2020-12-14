Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda beklenen üç adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda beklenen üç adım!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kiralarla ilgili düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler şimdi düzenlemenin detaylarına çevrildi. Milyonlarca kiracının merakla beklediği açıklama kabine toplantısının ardından yapılacak. Düzenlemenin işyeri tarafında sektörün talepleri de göz önünde bulundurulduğunda kira zamlarının belli bir süreliğine durdurulması, kira desteği verilmesi ve tahliyelerin ertelenmesi şeklinde üç farklı başlık ortaya çıkıyor.
Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren düzenlemenin sinyalini verdi.
Kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak adımlara ilişkin açıklamanın ise kabine toplantısının ardından yapılacağını belirtti.
Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlanmış, çok sayıda sektörde yer alan binlerce işletme ise alınan tedbirlerden ötürü belli bir süreliğine ya kapılarını kapatmış ya da kısıtlı şekilde hizmet vermeye devam etmişti.
Ortaya çıkan bu tablo da ister istemez işletme sahiplerini kira noktasında çıkmaza sokmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kiralara yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler şimdi kabine toplantısına çevrildi. Bugün yapılacak toplantı öncesinde kira düzenlemesine ilişkin talepler ve olası başlıklar ise şu şekilde ortaya çıkıyor.
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KİRA ARTIŞLARI EN AZ 6 AY DONDURULSUN
Fiilen kapalı durumdaki esnafın kiralarının işlendiğini ve açık olanların da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tuttuğuna dikkat çeken Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası, devletin geçici olarak en az 6 ay ile 1 yıl arasında kira artışlarını dondurmasını isterken, esnafa da kira yardımı yapılması yönünde çağrıda bulunuyor.
EN ÖNEMLİ DESTEK KİRA YARDIMI OLUR
Ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliği ile aşılacağına inandıklarını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise salgın nedeniyle kirasını ödemekte zorluk yaşayan özellikle restoran, lokanta, kafeterya ve özel öğrenci yurdu işletmeleri gibi hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği sağlanmasının işlerinin devamı için önem arz ettiğine işaret etti.
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TAHLİYE KARARLARI ERTELENEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira düzenlemesine ilişkin konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, koronavirüs salgını sonrası çok sayıda kiracının mağdur olduğunu ifade ederken bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik uygulamaya alınacak kira düzenlemesinde, fahiş kira fiyatlarına yönelik bir adım atılabileceğini ve kira zam artışlarının belli bir süreliğine durdurulabileceğini, tahliye kararlarının da söz konusu dönem içerisinde ertelenebilmesine yönelik kararlar çıkabileceğini vurguladı.
MART AYINDA DA 3 AYLIK DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Koronavirüs salgının Türkiye'de yayıldığı ilk zamanlar getirilen yasaklar ve kapatmalar sonrasında mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağına vurgu yapılmıştı.
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İNDİRİM VE ERTELEME İSTEYEBİLİRSİNİZ
Öte yandan koronavirüs salgını sonrasında maddi anlamda kayba uğrayan çalışanlar ile faaliyetlerine geçici süreliğine ara veren işletmecilerin ödemek zorunda olduğu konut ve iş yeri kiraları için de birden fazla emsal karar bulunuyor. Yargıtay tarafından verilen kararlar doğrultusunda koronavirüs sonrası işsiz kalan ya da maaş alamayan çalışan ile faaliyetlerine ara veren işletme sahipleri mülk sahiplerinden indirim ve erteleme talebinde bulunabiliyor.
YARGI YOLU AÇIK: YAZILI OLARAK İLETİN
Maddi anlamda zor durumda olan kiracının bu süreçte izlemesi gerek aşamalara ilişkin ise hukukçular öncelikle işyeri ya da konut sahibiyle iletişim kurulup durumun anlatılması gerektiğini kaydederken, taleplerin yazılı olarak iletilmesinde fayda olduğunu, kabul edilmemesi halinde ise yargı yolunun açık olduğunu ifade ediyor..