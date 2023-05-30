Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen “TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, ''Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlam ve sonuçları itibarıyla ülke olarak kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır'' açıklamasında bulundu. 'Kirli ittifaka geçit verilmedi' diyen Erdoğan, '''İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu defa Bağdat değil sandıktan dönmüştür'' ifadelerini kullandı.