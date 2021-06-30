Ekonomi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Fiyat İstikrarı Komitesi ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu belirtildi.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.

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Kararnamede, kurulun görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

"Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek."

Ekonomi Koordinasyon Kurulu faaliyetleri ve kararlarına ilişkin uygulama sonuçlarının başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulacağı belirtilen kararnamede, kurulun sekretarya hizmetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütüleceği, sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personelin görevlendirileceği ifade edildi.

Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi kurulun belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü bulunacak.

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Fiyat İstikrarı Komitesi

Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen kararname ile komitenin yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemler sıralandı.

Kararnamede, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesinin kurulduğu belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilen kararnamede, komitenin gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebileceği bildirildi.

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Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

"Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak."

Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek ve görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü bulunacak.

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