Büyük depremin artçısı bini aştı: İzmirliler yazlıklara kaçıyor

Deprem sonrası kentte oluşan panik havası ile vatandaşlar yazlıklarına akın ediyor.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremde ölenlerin sayısı 98'e çıktı. Bine yakın vatandaşın yaralandığı depremde enkaz altından 106 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 gün içerisinde bölgede 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı da meydana geldi.

15 GÜN İÇİNDE OLUR, 5.9'A KADAR ÇIKAR

Büyük deprem sonrası adeta beşik gibi sallanan bölgeye ilişkin konuşan uzmanların, artçı depremlerin bir haftayla 15 gün içerisinde olma olasılığının çok yüksek olduğuna ve büyüklüklerinin de 5.9'a kadar çıkabileceğine ilişkin açıklamaları İzmir halkını da tedirgin etmiş durumda.

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YAZLIKLARA AKIN ETTİLER

Oteller ve vatandaşların depremzedelere evlerini açtığını kaydeden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, deprem sonrası kentte oluşan panik havası ile vatandaşların yazlıklarına akın ettiğini belirtti.

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YÜZDE 40'NIN YAZLIĞI VAR

İzmir halkının neredeyse yüzde 40'ının yazlığı olduğunu dile getiren Güleroğlu, deprem sonrası özellikle Bayraklı ve Bornova'da ofisleri gezdiğinde bölgede yaşayan vatandaşların büyük bölümünün artçı sarsıntılardan kaynaklı evlerini terk ederek, Urla, Çeşme, Kuşadası gibi bölgelerdeki yazlıklarına gittiğini söyledi.

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GÜVENDE OLMAK İÇİN GİTMİŞLER

Konuşma fırsatı bulduğu vatandaşların depremin artçı sarsıntılarından kaynaklı güvende olmak için yazlıklarına gittiklerini kendilerine söylediğini de aktaran Güleroğlu, geri dönüş için ise artçı depremlerin sona ereceğinin tahmin edildiği 8-10 günlük zaman dilimi sonrası için plan yapıldığını belirtti.

OYNAT 00:59 3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Depreme okulda yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları kameraya yansıdı İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sırasında sınıfta derste olan öğrenciler depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:54 Tek dertleri depremzedeler: Ne uyku ne de yorgunluk umurlarında İzmir depremin yaşandığı ilk günden itibaren enkaz altında kalanların yardımına koşan arama kurtarma ekipleri, geç kalmadan göçük altındakiler mücadele ediyorlar. Bunu yaparken ne uyku ne de yorgunluk onları işlerinden alıkoyamıyor. BiP'te paylaş

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