Deride potansiyeli kullanamıyoruz

Bayramda kesilen hayvanların yaklaşık yüzde 80’ini küçükbaşın oluşturduğunu ifade eden Çelik, kesilen hayvanlardan 3 milyonun üzerinde deri çıktığını açıkladı. Çelik, bu miktarın ekonomiye büyük katkı verebileceğini vurguladı. Ancak derilerin yeterince toplanamaması ve işlenememesi nedeniyle beklenen ekonomik katkının sağlanamadığını dile getiren Çelik, “Kurban derilerinin fazla bir alıcısı olmaması nedeniyle maalesef ekonomiye katkısı beklenen düzeyin çok altında kalıyor” diye konuştu.

Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan kesimlerin yanı sıra derilerin toplanmaması da ciddi ekonomik kayıplara yol açtı. İl birliklerinden gelen bilgilere de değinen Nihat Çelik, özellikle küçükbaş hayvan derilerinin çoğunlukla çöpe atıldığını söyledi. Çelik, “Ülkemiz için büyük bir kayıp. Derilerin doğru toplanması, taşınması ve işlenmesi için gerekli önlemlerin alınması şart” uyarısında bulundu. Deri zayiatına ilişkin ise net bir veri veremeyeceklerini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Ancak çok büyük oranda zayi olduğunu söyleyebiliriz. Toplama, nakliye, tuzlama ve depolama maliyetleri de bunda etkili oluyor.”