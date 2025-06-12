Deride potansiyeli kullanamıyoruz

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı’nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyonun üzerinde kurbanın satıldığını açıkladı. Derilerin büyük kısmının toplanamadığı için çöpe gittiğini belirten Çelik, bu durumun ekonomide ciddi kayıplara neden olduğunu söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2025 Kurban Bayramı süresince gerçekleşen kurbanlık satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak’a konuşan Çelik, kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına dikkat çekti. Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildiğini belirten Çelik, bu bayramda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışının gerçekleştiğini söyledi.
YÜZDE 80’İ KÜÇÜKBAŞ
Bayramda kesilen hayvanların yaklaşık yüzde 80’ini küçükbaşın oluşturduğunu ifade eden Çelik, kesilen hayvanlardan 3 milyonun üzerinde deri çıktığını açıkladı. Çelik, bu miktarın ekonomiye büyük katkı verebileceğini vurguladı. Ancak derilerin yeterince toplanamaması ve işlenememesi nedeniyle beklenen ekonomik katkının sağlanamadığını dile getiren Çelik, “Kurban derilerinin fazla bir alıcısı olmaması nedeniyle maalesef ekonomiye katkısı beklenen düzeyin çok altında kalıyor” diye konuştu.
ÜLKEMİZ İÇİN KAYIP
Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan kesimlerin yanı sıra derilerin toplanmaması da ciddi ekonomik kayıplara yol açtı. İl birliklerinden gelen bilgilere de değinen Nihat Çelik, özellikle küçükbaş hayvan derilerinin çoğunlukla çöpe atıldığını söyledi. Çelik, “Ülkemiz için büyük bir kayıp. Derilerin doğru toplanması, taşınması ve işlenmesi için gerekli önlemlerin alınması şart” uyarısında bulundu. Deri zayiatına ilişkin ise net bir veri veremeyeceklerini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Ancak çok büyük oranda zayi olduğunu söyleyebiliriz. Toplama, nakliye, tuzlama ve depolama maliyetleri de bunda etkili oluyor.”
20 milyarlık ekonomi
- Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, “Kurbanda toplamda 30 bin ton ham deri ortaya çıkıyor. Normal şartlarda kesilip düzgün yüzülen deriler yaklaşık 1,5 milyar liralık ekonomik değer yaratır. Nihai ürünlere dönüşmesiyle toplam 20 milyar liralık bir değer ortaya çıkıyor" dedi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise, "Ham deri, birçok farklı sektörün ham maddesi konumunda. Doğru işlendiğinde; ayakkabı, ceket, çanta, cüzdan gibi saraciye ürünlerinde, mobilya kaplamalarında ve denizcilik sektöründe döşemelik malzeme olarak kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.