Doğrudan yatırımda artış dönemine girdik

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımları değerlendirdi. Dağlıoğlu, yatırım ortamının gelişmesi için hem uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını artırmalarını teşvik ettiklerini hem de yerli yatırımcıların büyük ölçekli projelerde aktif rol alarak bu yatırımları geliştirdiklerini belirtti.





3-4 AYDIR TABLO POZİTİF

Uluslararası yatırımlar konusunda güncel verileri paylaşan Dağlıoğlu, dünya genelinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,3-1,4 trilyon dolarlık bir uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştiğinin öngörüldüğünü belirtti. Bugüne kadar Türkiye’nin toplam 270 milyar doları aşkın uluslararası doğrudan yatırım çektiğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 1,9 milyar doları aşan yatırım girişi oldu. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla çok daha olumlu bir tabloyu ortaya koyuyor. Son 12 aylık dönemde toplamda 12,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti ve bu da son 3-4 aydır pozitif bir trendin sürdüğünü gösteriyor. Yakın zamanda bazı satın alma ve birleşme projelerinin fiili yatırıma dönüşeceğini düşündüğümüzde, yatırımlarda yeniden bir artış dönemine girildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.





TÜRKİYE EKONOMİDE KÜRESEL AKTÖR OLACAK

Son dönemde endüstriyel yatırımların Türkiye'deki yatırım ortamının en güçlü itici güçlerinden biri olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" kapsamında yapılan yatırım açıklamalarına dikkati çekti. Dağlıoğlu, bu kapsamda duyurulan 19 projenin toplamda 9 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdü içerdiğini ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturacağını belirterek bu projeler arasında bazı uluslararası şirketlerin de yer aldığını ifade ederek, "Türkiye’nin bölgesel bir merkez konumundan küresel ölçekte ekonomik bir aktöre dönüşme yolculuğunda çok değerli projeler bunlar" değerlendirmesinde bulundu.





HEDEFİMİZ DÜNYADAN %1,5 YATIRIM PAYI ALMAK

Doğrudan yatırımda somut hedefler koyduklarını aktaran Dağlıoğlu, “Şu anda dünyadaki doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 1’ini çekiyoruz. Bunu yüzde 1,5’e çıkarmayı hedefliyoruz ama bunu da yeterli görmüyoruz. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağımızı iddia ediyoruz. Bölgesel merkez haline zaten geldik, ancak bu yeterli değil; bu rekabeti daha büyük, daha küresel bir ölçeğe taşımaktan bahsediyoruz" açıklamasını yaptı.





YATIRIMCI EN ÇOK FİNANSA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği sektörlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2003 yılından bu yana Türkiye'nin toplamda 270 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini hatırlatan Dağlıoğlu, "Bu dönemde en çok yatırım çeken sektör finans oldu. Onu imalat sanayi izliyor. Ardından enerji, toptan ve perakende ticaret, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik sektörleri geliyor. Özellikle toptan ve perakende ticaret içinde bazı büyük ölçekli teknoloji girişimlerimiz de yer alıyor. Bu yılın ilk ayında en çok yatırım çeken sektör toptan ve perakende ticaret oldu. Bu tablo, büyük bir e-ticaret platformuna gelen yatırımlardan kaynaklanıyor. Ancak onu hemen ardından imalat sanayi izliyor" ifadelerini kullandı.



