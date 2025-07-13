Ekonomiye de güç katacak

İş dünyasından "Terörsüz Türkiye" adımlarına tam destek geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yaptığı tarihi konuşmayı ve atılan adımları değerlendirdi. Avdagiç, “Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır" dedi.

EKONOMİK GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKMA FIRSATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar uzanan binlerce yıllık Türk tarihinin yeni bir vizyona kavuştuğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti: "Bu gelişme sadece siyasette değil ekonomide de ülkemizin önünü açacak, iç cephesini tahkim edecektir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ekonomik güç olarak öne çıkmasını ve tüm ağırlığının hissedilmesini sağlayacaktır. Bugünden itibaren Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkezi'yle, Laz'ıyla Türkiye’nin benzersiz insan ve girişimci kaynağı, barışın gölgesinde yeni ekonomik başarılar inşa etmekte buluşacaktır.” Avdagiç, iş dünyası olarak "Terörsüz Türkiye" sürecinde üzerlerine düşen her sorumluluğu, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da eksiksiz ifa edeceklerini vurguladı.

KAPSAYICI BİR KALKINMA DÖNEMİNE ZEMİN OLUR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik olan PKK’nın silahları teslim sürecinin başlamasının, ülkemiz ve bölgemiz için çok boyutlu ve derin etkileri olacak tarihi bir adım niteliği taşıdığını bildirdi. Bahçıvan, “Toplumsal güven ortamının, huzurun ve barışın tam anlamıyla tesis edilmesi noktasında büyük umutlar barındıran bu yeni iklimi; aynı zamanda gerek yerli gerekse uluslararası yatırımlar açısından Türkiye’yi daha cazip hale getirerek, eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı bir kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açısından çok önemli buluyorum. Yeni sürecin; aynı zamanda bölgesel istikrar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin önündeki engelleri kaldırarak, Orta Doğu’da daha entegre bir ekonomik yapının inşasını sağlama noktasında güçlü bir adım olmasını da ayrıca değerli buluyorum” dedi.

DAHA FAZLA YATIRIM DAHA FAZLA İSTİHDAM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün verilen tarihi mesajları, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyor, ülkemizin ve insanımızın geleceğinin nasıl bir dönüm noktasında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık yarım asırdır uğraştıkları terör belasının, kaybedilen ve telafisi asla mümkün olmayan binlerce can kaybına ve oluşturduğu tarifsiz acılara sebep olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti: "Kapısı aralanan ve sonuna kadar gidileceğine inandığımız bu yeni dönem, içerideki birliğini sağlamış Türkiye'miz için daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamına geliyor. Ve biz de iş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz güven ortamının tesisiyle ülkemizin bölgesel ve küresel gücünü daha da artırması için daha fazla gayret göstermeye devam edeceğiz."







