Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi: İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekli maaş promosyonlarında rekabet yeni bir seviyeye taşındı. Kamu ve özel bankaların art arda güncellediği kampanyalarla birlikte nakit promosyon tutarları yükselirken, ek avantajlarla toplam ödeme 90 bin TL sınırına kadar dayandı. Maaşını taşımayı planlayan emekliler ise hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor.
Bankalar emeklileri kazanmak için adeta yarışa girdi. Nakit promosyonların yanı sıra ek ürün ve hizmetlerle desteklenen kampanyalarda toplam kazanç 90 bin TL’ye yaklaşırken, promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Güncel rakamlar emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YARIŞ KIZIŞTI: 31 BİN TL’YE VARAN ÖDEME
Bankalar emekli maaşını taşıyanlar için promosyon ve faiz kampanyalarında vites yükseltti. En yüksek promosyon 31 bin TL’ye kadar çıkarken, sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri de dikkat çekti.
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
QNB
Başlık Detay
Promosyon 31.000 TL’ye varan
Ek Avantaj 60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz
EFT/Havale Var
ATM / Şube 2.993 / 444
Ziraat Bankası
Başlık Detay
Promosyon 12.000 TL’ye varan
Ek Avantaj 90.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajı
EFT/Havale Ücretli
ATM / Şube 20.000 / 1.745
ING Bank
Başlık Detay
Promosyon 28.000 TL’ye varan
Kredi 25.000 TL – 36 ay – %2,99
EFT/Havale Dijitalde ücretsiz
ATM / Şube 226 / 59
Garanti BBVA
Başlık Detay
Promosyon 25.000 TL’ye varan
Kredi 50.000 TL %0 faiz
Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz
EFT/Havale Ücretsiz
ATM / Şube 5.323 / 875
Akbank
Başlık Detay
Promosyon 30.000 TL’ye varan
Nakit 60.000 TL %0 faiz
Kredi 100.000 TL – 6 ay – %0,99
EFT/Havale Ücretsiz
ATM / Şube 5.000 / 710
DenizBank
Başlık Detay
Promosyon 27.000 TL’ye varan
Kredi 65.000 TL %0 faiz
Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz
EFT/Havale Ücretsiz
ATM / Şube 2.500 / 250
Yapı Kredi
Başlık Detay
Promosyon 30.000 TL’ye varan
Mevduat %43’e varan günlük faiz
EFT/Havale Var
ATM / Şube 5.855 / 780
İş Bankası
Başlık Detay
Promosyon 24.000 TL’ye varan
Ek Hesap 30.000 TL %0 faiz
Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz
EFT/Havale Ücretsiz
ATM / Şube 6.501 / 1.146
Halkbank
Başlık Detay
Promosyon 12.000 TL’ye varan
EFT/Havale Ücretsiz
ATM / Şube 4.075 / 1.032
DİJİTAL VE KATILIM BANKALARINDA DÜŞÜK FAİZ SEÇENEKLERİ
ON Dijital Bankacılık
| Kredi | 50.000 TL – 24 ay – %2,79 |
| Kart | Aidatsız |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| ATM / Şube | 8.115 / 32 |
Enpara.com
| Kredi | 125.000 TL – 36 ay – %2,99 |
| Bankacılık | Masrafsız |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| ATM / Şube | 4.300 / 466 |
Anadolubank
| Kredi | 250.000 TL – %2,89’dan başlayan |
| EFT/Havale | Ücretli |
| Aidatsız Kart | Yok |
| ATM / Şube | 3.000 / 95 |
Türkiye Finans Katılım Bankası
| Finansman | 400.000 TL – %3,59 kâr payı |
| Oran | Sabit |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| ATM / Şube | 8.700 / 316 |
TEB
| Kredi | 125.000 TL – %2,99 |
| Nakit Avans | 25.000 TL %0 faiz |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| ATM / Şube | 7.650 / 456 |
Vakıf Katılım
| Kampanya | Eğitim & sağlıkta 5 taksit |
| Nakit İade | 2.000 TL’ye varan |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| ATM / Şube | 20.001 / 218 |
Hayat Finans
| Kampanya | 1.000 TL yemek iadesi |
| EFT/Havale | Ücretsiz |
| Aidatsız Kart | Yok |
| ATM / Şube | 6.476 / 1 |
ANALİZ
Promosyon yarışında özel bankalar 30 bin TL bandını zorlamaya başlarken kamu bankaları daha temkinli bir çizgide ilerliyor. Sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri kısa vadeli likidite ihtiyacına çözüm sunuyor ancak vade ve ek şartlar dikkatle incelenmeli. Emekliler için en avantajlı teklif yalnızca promosyon tutarına değil; kredi maliyeti, ücretsiz bankacılık hizmetleri ve erişim ağına göre değerlendirilerek seçilmeli.