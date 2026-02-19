Yeni Şafak
Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi: İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar...

19/02/2026, Perşembe
Emekli promosyonlarında yarış kızıştı
Emekli maaş promosyonlarında rekabet yeni bir seviyeye taşındı. Kamu ve özel bankaların art arda güncellediği kampanyalarla birlikte nakit promosyon tutarları yükselirken, ek avantajlarla toplam ödeme 90 bin TL sınırına kadar dayandı. Maaşını taşımayı planlayan emekliler ise hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor.

Bankalar emeklileri kazanmak için adeta yarışa girdi. Nakit promosyonların yanı sıra ek ürün ve hizmetlerle desteklenen kampanyalarda toplam kazanç 90 bin TL’ye yaklaşırken, promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Güncel rakamlar emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YARIŞ KIZIŞTI: 31 BİN TL’YE VARAN ÖDEME

Bankalar emekli maaşını taşıyanlar için promosyon ve faiz kampanyalarında vites yükseltti. En yüksek promosyon 31 bin TL’ye kadar çıkarken, sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri de dikkat çekti.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

QNB

Başlık Detay

Promosyon 31.000 TL’ye varan

Ek Avantaj 60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz

EFT/Havale Var

ATM / Şube 2.993 / 444

Ziraat Bankası

Başlık Detay

Promosyon 12.000 TL’ye varan

Ek Avantaj 90.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajı

EFT/Havale Ücretli

ATM / Şube 20.000 / 1.745

ING Bank

Başlık Detay

Promosyon 28.000 TL’ye varan

Kredi 25.000 TL – 36 ay – %2,99

EFT/Havale Dijitalde ücretsiz

ATM / Şube 226 / 59

Garanti BBVA

Başlık Detay

Promosyon 25.000 TL’ye varan

Kredi 50.000 TL %0 faiz

Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz

EFT/Havale Ücretsiz

ATM / Şube 5.323 / 875

Akbank

Başlık Detay

Promosyon 30.000 TL’ye varan

Nakit 60.000 TL %0 faiz

Kredi 100.000 TL – 6 ay – %0,99

EFT/Havale Ücretsiz

ATM / Şube 5.000 / 710

DenizBank

Başlık Detay

Promosyon 27.000 TL’ye varan

Kredi 65.000 TL %0 faiz

Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz

EFT/Havale Ücretsiz

ATM / Şube 2.500 / 250

Yapı Kredi

Başlık Detay

Promosyon 30.000 TL’ye varan

Mevduat %43’e varan günlük faiz

EFT/Havale Var

ATM / Şube 5.855 / 780

İş Bankası

Başlık Detay

Promosyon 24.000 TL’ye varan

Ek Hesap 30.000 TL %0 faiz

Nakit Avans 25.000 TL %0 faiz

EFT/Havale Ücretsiz

ATM / Şube 6.501 / 1.146

Halkbank

Başlık Detay

Promosyon 12.000 TL’ye varan

EFT/Havale Ücretsiz

ATM / Şube 4.075 / 1.032

DİJİTAL VE KATILIM BANKALARINDA DÜŞÜK FAİZ SEÇENEKLERİ

ON Dijital Bankacılık

| Kredi | 50.000 TL – 24 ay – %2,79 |

| Kart | Aidatsız |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| ATM / Şube | 8.115 / 32 |

Enpara.com

| Kredi | 125.000 TL – 36 ay – %2,99 |

| Bankacılık | Masrafsız |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| ATM / Şube | 4.300 / 466 |

Anadolubank

| Kredi | 250.000 TL – %2,89’dan başlayan |

| EFT/Havale | Ücretli |

| Aidatsız Kart | Yok |

| ATM / Şube | 3.000 / 95 |

Türkiye Finans Katılım Bankası

| Finansman | 400.000 TL – %3,59 kâr payı |

| Oran | Sabit |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| ATM / Şube | 8.700 / 316 |

TEB

| Kredi | 125.000 TL – %2,99 |

| Nakit Avans | 25.000 TL %0 faiz |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| ATM / Şube | 7.650 / 456 |

Vakıf Katılım

| Kampanya | Eğitim & sağlıkta 5 taksit |

| Nakit İade | 2.000 TL’ye varan |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| ATM / Şube | 20.001 / 218 |

Hayat Finans

| Kampanya | 1.000 TL yemek iadesi |

| EFT/Havale | Ücretsiz |

| Aidatsız Kart | Yok |

| ATM / Şube | 6.476 / 1 |

ANALİZ

Promosyon yarışında özel bankalar 30 bin TL bandını zorlamaya başlarken kamu bankaları daha temkinli bir çizgide ilerliyor. Sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri kısa vadeli likidite ihtiyacına çözüm sunuyor ancak vade ve ek şartlar dikkatle incelenmeli. Emekliler için en avantajlı teklif yalnızca promosyon tutarına değil; kredi maliyeti, ücretsiz bankacılık hizmetleri ve erişim ağına göre değerlendirilerek seçilmeli.

