Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi: İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar...

Bankalar emekli maaşını taşıyanlar için promosyon ve faiz kampanyalarında vites yükseltti. En yüksek promosyon 31 bin TL’ye kadar çıkarken, sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri de dikkat çekti.

Promosyon yarışında özel bankalar 30 bin TL bandını zorlamaya başlarken kamu bankaları daha temkinli bir çizgide ilerliyor. Sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri kısa vadeli likidite ihtiyacına çözüm sunuyor ancak vade ve ek şartlar dikkatle incelenmeli. Emekliler için en avantajlı teklif yalnızca promosyon tutarına değil; kredi maliyeti, ücretsiz bankacılık hizmetleri ve erişim ağına göre değerlendirilerek seçilmeli.