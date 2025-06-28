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Emlakta haksız zam yapana ağır fatura

Emlakta haksız zam yapana ağır fatura

04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Ticaret Bakanlığı tarafından ekonomik verilere aykırı ve haksız fiyat artışı yapan emlak sahiplerine 4,2 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yapıldığının belirlendiğini ifade ederek, bu emlak sahiplerine toplam 4,2 milyon lira ceza uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak ilan fiyatlarında taşınmaz sahiplerince yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, bu kapsamda mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını anımsattı.

HER BİRİNE 200 BİN LİRA

Aynı yönetmelikle bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin de önünün açıldığını belirten Gürcan, elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanların incelendiğine işaret etti. Gürcan, şu değerlendirmede bulundu: "Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, haksız şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi."



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