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En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

18:339/10/2024, Çarşamba
AA
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Borsa İstanbul (Foto: Arşiv)
Borsa İstanbul (Foto: Arşiv)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Gözler yarınki ABD verilerinde

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ediyor.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon,
Avrupa Merkez Bankası
nın (ECB) toplantı tutanakları, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin
ABD ekonomisi
nin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydederek, gevşeme sürecine giren
Fed'
in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentilerin de değişebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
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