En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira oldu

Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamlarının netleşmesiyle ocak ayında hesaplara yatacak zamlı maaşlar da belirlendi. Yeni yılın ilk ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6,429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4,289 liraya çıktı. Memur ve memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunlar toplu sözleşme ve enflasyon rakamı.

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Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Zamlı maaşlar ocakta hesapta.

Buna göre, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini vermesiyle toplam 27,46 beklenen zam oranı, enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam oranıyla birlikte 2022 yılı ocak ayından itibaren yüzde 30,95 olarak yansıyacak.

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İKİNCİ YARIDA YÜZDE 7 ZAM+ENFLASYON FARKI

Böylelikle 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşları hesaplara yatacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 liradan 21 bin 330 liraya, uzman doktorun 10 bin 93 liradan 13 bin 312 liraya, hemşirenin 6 bin 349 liradan 8 bin 351 liraya, polis memurunun 7 bin 383 liradan 9 bin 706 liraya yükselecek. Ayrıca, bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.

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FOTOĞRAF 66 Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaş zammı belli odu. Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklandı. Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşti. Bu noktada, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak. YILLIK YÜZDE 36.08<br><br>Enflasyon yıllık veride yüzde 36.08 olarak belirlendi. MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.<br> MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br> MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126 Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348 Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214 Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165 Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845 İtfaiyeci: 6.141<br><br>Araştırmacı: 6.188<br><br>İmamhatip: 6.214<br><br>Müezzin : 6.214 Şef: 6.250<br><br>Orman Muhafaza memuru: 6.370<br><br>Vaiz : 6.546<br><br>Sağlık memuru: 6.834 Usta öğretici: 5.688<br><br>Koruma ve güvenlik görevlisi: 5.772<br><br>Zabıta memuru: 5.889<br><br>Ebe: 6.843<br><br>Programcı: 7.040 Hademe: 5.356<br><br>Hizmetli: 5.353<br><br>Mübaşir: 5.688 En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br><br>NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır. YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225<br><br> Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926 Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110<br><br>Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191 EK ÖDEMELER DE YÜKSELDİ<br><br>MAAŞ hesaplamalarında aile, çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükseliyor. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2000 TL'Yİ AŞABİLİR<br><br>Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 TL'ye, geçen yıl da 1500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2000 TL'ye çıkartılması bekleniyor. EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)<br><br>TEMMUZ - OCAK<br><br>SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293<br><br> SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041 BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399 BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262<br><br> SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.<br><br> 65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Desteği, Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu?<br><br>Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti. İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR<br><br>Emekli sandığı:<br><br>Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11 SSK (2000 ÖNCESİ)<br><br>Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90 SSK (2000 SONRASI)<br><br>Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25 BAĞ-KUR ESNAF:<br><br>Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92 BAĞ-KUR TARIM:<br><br>Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35<br><br>Not: Maaşlara ek ödeme dahildir. 65 yaş aylığı:<br><br>Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80 Evde bakım desteği:<br><br>Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02 Engelli aylığı:<br><br>-%40-69<br><br>Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81<br><br>%70 ve üstü:<br><br>Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20. DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?<br><br><br>KAMU İŞÇİSİ: <br><br>2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.<br> SOSYAL YARDIMLAR: <br><br>Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.<br><br> KIDEM TAZMİNATI TAVANI: <br><br>İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.<br><br> SENDİKALI MEMURA 400 LİRA İKRAMİYE<br><br>Toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarıldı. Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.<br><br> ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br> Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş<br><br>25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşların listesi Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'Emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? İşte meslek meslek memur ve emekli maaşı taban ve tavan yeni ücretleri...

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MEMUR EMEKLİSİNE EN DÜŞÜK 4 BİN 289 TL

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük maaş alan işçi ve Bağkur emeklilerine de müjde verdi. Yeni düzenlemeye göre, hiç bir emekli 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.

Aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşları 2 bin 500 liraya yükselmiş olacak. Artık bu taban tutarın altında maaş alan SSK ve Bağkur emeklisi kalmayacak. Öte yandan kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocakta kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25,46 oranında zam yapılacak.

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Böylelikle en düşük SSK ve Bağkur emeklisinin aylığı 1.500 liradan 2,500 liraya çıkarken, 5434 sayılı Kanun’a göre, kamuda 30 yıl hizmeti bulunan 14. derecenin 2.kademesi üzerinden en düşük memur maaşı 4.289 lira olarak düzenlenecek.

Çalışmayan eş için 521 TL aile yardımı

Yeni oranların netleşmesiyle birlikte aile yardımları da yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla, memura çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuk için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuk için 57 lira yardım ödenecek. Maaşların brüt asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmayacağından buradaki destek de 288 liraya çıkacak.

Dul ve yetim maaşı da artıyor

SSK ve Bağkur emeklisine zam oranıyla dul ve yetim aylıkları da netleşti. En düşük SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 1,500 liradan 2,500 liraya yükselirken, eşi vefat edenlere bu rakamın yüzde 75’i oranında aylık bağlanacak. Bir yetime yüzde 30, iki yetime yüzde 25’er oranında olacak. En düşük 2.500 liradan hesaplandığında geride kalan eş için 1.875 lira aylık bağlanması söz konusu olacak.

EKONOMİ Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması



