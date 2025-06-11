Evlenecek 7 bin çift indirim kodu aldı

Evlilik yolundaki 7 binin üzerinde genç, markaların indirim kampanyasından yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden faydalanan 7 bin 96 genç, 30’un üzerinde firmada kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi. 13 Ocak’tan itibaren başvuru yapan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

3 STK DESTEK VERİYOR

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firmalarla iş birliği kararı alındı. Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde beyaz eşya, ev tekstili, mutfak eşyaları ve diğer ürünlerde yapacağı alışverişlerde 30’un üzerinde firmanın sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimlerden faydalanıyor. Aynı zamanda, destek veren üç tane de Sivil Toplum Kuruluşu (STK) bulunuyor. Bunlar; Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Tüm Mağazalar Birliği Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMBİR).

Yuvalarını rahat kuracaklar

İndirimlerden yararlanmak isteyen 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Yeni evlenecek çiftler bu destek sayesinde yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oluyor. Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye “https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar” adresinden ulaşabiliyor.







