Ekonomi Faturalara yalıtım indirimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faturalara ‘yalıtım’ indirimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği cazip yalıtım kredisi ile önemli bir tasarruf elde edilecek. Yalıtım tasarrufunun ekonomik büyüklüğü yıllık 9-10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faturalara ‘yalıtım’ indirimi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği cazip yalıtım kredisi ile önemli bir tasarruf elde edilecek. Yalıtım tasarrufunun ekonomik büyüklüğü yıllık 9-10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 20’sinde ısı yalıtımı bulunuyor. Ülke genelinde enerji tüketiminde yüzde 32,7’lik paya sahip olan konutlar sadece 2021 yılında 16,5 milyar dolar tutarında enerji harcadı. Uygulama ile birlikte yalıtım yapılacak olan konutlarda yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanacak. Genel toplamda ise Türkiye’nin enerji harcamalarının yüzde 15 azalması ve yıllık 9 ila 10 milyar dolar tasarruf hedefleniyor.

Emrullah Eruslu
Emrullah Eruslu

FİNANSMAN YETERLİ

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “60 ay vade ile 22 bin 500 TL kredi çekecek bir vatandaş, aylık 525 TL gibi bir rakam geri ödeme yapacak. Kredi taksidinin yüzde 70’i yalıtımla sadece ısıtmadan sağlanan tasarrufla karşılanıyor. Yalıtımla hane başına yıllık doğal gaz tasarrufunun bedeli 6 bin 100 TL seviyelerine ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Bina yalıtımına düşük faizli kredi: Daire başına 50 bin liraya kadar kredi imkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli haberler verdi ve bina yalıtımları için yeni kredi paketini duyurdu.
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Buna göre bina yalıtımı yaptıracakları, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı bekliyor.
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Yeni kredi paketini açıklayan Erdoğan, düşük faiz oranı ile yeni düzenlemeyi açıkladı.
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Enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni çalışma başlattıklarını söyledi.
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Erdoğan binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranıyla kredi verileceğini bildirdi.
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Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:
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\"Binaların Yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.\"
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Bina yalıtımına düşük faizli kredi: Daire başına 50 bin liraya kadar kredi imkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa art arda müjdeler de veren Erdoğan, bina yalıtımı için de bir duyuruda bulundu. İşte detaylar...


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