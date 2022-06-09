Faturalara ‘yalıtım’ indirimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği cazip yalıtım kredisi ile önemli bir tasarruf elde edilecek. Yalıtım tasarrufunun ekonomik büyüklüğü yıllık 9-10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 20’sinde ısı yalıtımı bulunuyor. Ülke genelinde enerji tüketiminde yüzde 32,7’lik paya sahip olan konutlar sadece 2021 yılında 16,5 milyar dolar tutarında enerji harcadı. Uygulama ile birlikte yalıtım yapılacak olan konutlarda yüzde 50 enerji tasarrufu sağlanacak. Genel toplamda ise Türkiye’nin enerji harcamalarının yüzde 15 azalması ve yıllık 9 ila 10 milyar dolar tasarruf hedefleniyor.

Emrullah Eruslu

FİNANSMAN YETERLİ

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “60 ay vade ile 22 bin 500 TL kredi çekecek bir vatandaş, aylık 525 TL gibi bir rakam geri ödeme yapacak. Kredi taksidinin yüzde 70’i yalıtımla sadece ısıtmadan sağlanan tasarrufla karşılanıyor. Yalıtımla hane başına yıllık doğal gaz tasarrufunun bedeli 6 bin 100 TL seviyelerine ulaşıyor” şeklinde konuştu.

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