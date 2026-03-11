Yeni Şafak
Forbes 2026 Dolar Milyarderleri Listesinde 43 Türk var

Forbes 2026 Dolar Milyarderleri Listesinde 43 Türk var

17:2311/03/2026, Çarşamba
Listedeki 43 Türk’ün toplam serveti 106 milyar dolar. Milyarderlerin toplam serveti geçen yıla göre 26,6 milyar dolar arttı.
Milyarder Türklerin başını ABD’nin meşhur süzme yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya çekiyor.

Ulukaya 13,5 milyar dolar servetle Türk milyarderler arasında ilk, dünya çapında ise 219. sırada.

Ulukaya’yı, 5,3 milyar dolarla Murat Ülker izliyor.

Listenin dikkat çeken şirketi 13. ve 16 .sıraya yerleşen Baykar Teknoloji. Baykar'ın hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın toplam serveti 5,1 milyar dolar.

Servet, geçen yıla göre 1,7 milyar dolar arttı. Bu da Baykar'ın savunma sanayisindeki yükselişinin bir kanıtı.

Dolar milyarderleri arasına Emre Tezmen, Ceyda Lale Tara, Yasemin Zeynep Keyman, Leyla Tara Suyabatmaz, Vildan Gülçelik, Mehmet Kazancı, Oğuz Tezmen ve Tülay Kazancı ilk kez katıldı.

Turgay Ciner ise 1,5 milyar dolar servetiyle yeniden milyarderler ligine dahil oldu.



#Murat Ülker
#Hamdi Ulukaya
#Selçuk Bayraktar
