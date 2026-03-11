Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."
