Gıda fuarında Türk rüzgarı

İki yılda bir yapılan dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris, pandemide verdiği aranın ardından dört yıl sonra kapılarını açtı. Bu yıl Çin’in katılmadığı fuarda, Türkiye en büyük milli katılımı sağlayan ülke olarak öne çıktı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 270 Türk firması taşıdığı fuara 75 Türk firması da bireysel katılım sağladı. 119 ülkenin katıldığı ve adeta bir dünya sofrası görünümünde olan fuarda Türkiye milli katılımda birinci sırada yer alırken, genel sıralamada ise pandemi öncesindeki gibi İtalya ve İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Milli stantlarda Türkiye’nin dört bir yanından firmalar yer alıyor.

TÜRK SÜT ÜRÜNLERİ İLK KEZ FUARDA

Gıda endüstrisinin dünyadaki en iyilerini tek bir fuarda buluşturan SIAL’in bu yılki teması “Değişime sahip ol” (Own the change) olarak belirlendi. Genel gıda, bisküvi, çikolata, şekerleme, içecekler, dondurulmuş gıda, gıda ekipman ve teknolojileri, süt ve süt ürünleri, et ve kümes hayvanları ve organik gıda ürünlerinin ayrı hollerde sergilendiği fuarda Türkiye, milli standı 8 ayrı ihtisas salonunda yer aldı. Fuarda bu yıl ilk defa süt ürünleri bölümünde de Türkiye milli katılım düzenlenmesi önemli bir gelişme olarak dikkati çekti. Ayrıca fuar idaresi SIAL’e katılan bir Türk firmasının ürettiği zeytinyağını inovatif ürün olarak seçilmesi de takdir topladı.

REKLAM

KÜRESEL REKABETTE EN ÖNDE OLMAKTA KARARLIYIZ

Fuara çevrimiçi katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “SIAL gibi bir dünya sofrasında milli katılımda en büyük yabancı katılımcı olmamız, salgın sonrasında Türk girişimcisinin küresel rekabette en önde yer alma kararlılığının bir delili. Biz ham maddelerimizi kendimiz işleyip onlara değer katabiliyoruz. Altına kanmıyor, toprağa inanıyoruz. Anadolu bize vatan oldu, Anadolu bizi mümbit topraklarıyla doyuran ana oldu” dedi.

YÜKSEK KALİTEYLE SAĞLIKLI ÜRÜN

SIAL’e 1986 Türkiye milli katılımının yaklaşık 100 metrekarede 10 firma ile gerçekleştirdiğini hatırlatan Şekib Avdagiç, “Bu marka fuara, Türkiye milli iştirakimiz 1980’li yıllardan bu yana sürekli arttı. 2022’de ise geçmişteki tüm çalışmaların grafiğini geçtik. SIAL’deki 36 yılımızın sonunda SIAL’de bir kez daha gördük ki, firmalarımız tarım ve gıda sektörünü yüksek teknolojiyle buluşturup, yüksek kaliteli, sağlıklı ürünler ortaya koyuyorlar. Bir başka ifadeyle gıdanın tüm süreçlerinde etkin olmamız memnuniyet verici” diye konuştu.

REKLAM

HER BİR ÜRÜNE DAHA FAZLA KATMA DEĞER İLAVE ETMELİYİZ

Küresel gıda endüstrisindeki gelişmelerin iki konunun önemini yeniden hatırlattığını kaydeden Şekib Avdagiç, “Birincisi, gıda potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmeli ve tarımsal hasılamızı artırmalıyız. Bu ise ancak teknolojiyi gıda üretimine entegre etmekle mümkündür. İkincisi ise gıdada kendimize yeterli olmak ya da üretimde birinci veya ilk beşte yer almak yetmez. Ürettiğimizi işlemeliyiz, her birinde ürüne daha fazla katma değer ilave etmeliyiz” dedi.

Tarım ürünlerinde dış ticaret fazlamız var

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iklim değişikliğinin küresel gıda güvenliği için önemli bir tehdit olduğuna da dikkati çekti. Avdagiç, “Bu tehdidin kuraklık ve sıcak dalgaları sebebiyle, kahveden levrek balığına kadar küresel gıda fiyatlarını daha da artıracağı görülüyor” dedi. Türkiye’nin gıda ihracatı rakamlarına değinen Avdagiç, “TÜİK verilerine göre 2021’de gıda ürünleri sektörümüz 22.2 milyar dolarlık ihracat, 16.7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yani sektör 2021’de 5.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi” ifadelerini kullandı.

HAYAT Adana kebap değil sebze cenneti