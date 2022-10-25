Ekonomi Güven endeksi verileri açıklandı İnşaat sektörü zirvede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güven endeksi verileri açıklandı: İnşaat sektörü zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

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Güven endeksi verileri açıklandı: İnşaat sektörü zirvede
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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 ve inşaat sektöründe yüzde 2,8 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ekim 2022

GELECEK 3 AYLIK DÖNEMDE HİZMETE OLAN TALEP BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Hizmet sektöründe gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,3 geriledi.

Perakende sektöründe ise gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi-satışlar beklenti endeksi yüzde 7,2 artarken, inşaat sektöründe de gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 2,9 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2022

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