Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB heyetiyle görüştü.

"Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık. Bugüne kadar deprem felaketi nedeniyle AB tarafından ülkemize sağlanan yardımlar ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ettik."