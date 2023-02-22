Hazine ve Maliye Bakanı Nebati AB heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını aktardı. Nebati, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
13:54 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB heyetiyle görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin,
"Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık."
ifadelerini kullandı.
Nebati, yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını bildiren Nebati,
"Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık. Bugüne kadar deprem felaketi nedeniyle AB tarafından ülkemize sağlanan yardımlar ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ettik."
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.