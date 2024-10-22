Hektaş'tan yerli tohum seferberliği

OYAK Kimya Tarım Şirketlerinden Hektaş, yerli ve milli tohum geliştirme faaliyetlerini "Hektaş Tohum" markası altında sürdürme kararı aldı. Şirket, son dört yılda tarla ve sebze gruplarında 25 tohum çeşidinin tescilini alarak, Areo Tohumculuk adıyla yürüttüğü faaliyetlerini artık Hektaş Tohum adı altında devam ettirecek. Hektaş'ın modern tarım tesisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, tarım sektörünün gündeminde gıda güvenliği olduğuna dikkat çekti.





2024 AR-GE YATIRIMI 180 MİLYONU GEÇECEK

Erdem, tarımda sürdürülebilir verimlilik ve arz güvenliğinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgularken, Hektaş’ın tarımsal üretimde sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımlarıyla küresel bir tohum markası olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Şirketin AR-GE, yeni ürün geliştirme ve tarım teknolojileri alanında yaptığı harcamaların bu yılın ilk 10 ayında 180 milyon liraya ulaştığını sene sonunda bu rakamı aşacaklarını belirten Erdem, Hektaş’ın Tarım 5.0’a öncülük eden yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çektiğini söyledi.





Süleyman Savaş Erdem

25 TOHUM YERLİ VE MİLLİ

Hektaş Genel Müdürü Enis Emre Terzi ise tohumun, sürdürülebilir gıda üretiminin temel taşı olduğunu ve stratejik bir güç haline geldiğini belirtti. Terzi, 2020-2024 yılları arasında; domates, biber, patlıcan, hıyar, buğday ve pamuk gibi yerli ve milli 25 tohum çeşidinin tescilini aldıklarını hatırlatarak, iklim değişikliği ve hastalıklara karşı dirençli tohumlar geliştirerek, tarımsal verimliliği artırdıklarını vurguladı. Terzi, bu çalışmaların, Türkiye’nin tarım sektöründe rekabet gücünü artıracağına inandıklarını belirtti.





TOHUM YATIRIMI GÜVENLİ GIDA İÇİN ÖNEMLİ

Terzi ayrıca, tohum yatırımlarının geri dönüş süresinin uzun olduğunu vurgulayarak, "Islah ettiğimiz tohumlar sayesinde besin değeri yüksek ürünler elde ediyoruz. Tohum yatırımı, ekonomik olarak geri dönüşü uzun süren, ancak son derece kritik ve stratejik bir alandır. Bu yatırımlar, güvenli gıdaya erişim açısından büyük bir öneme sahip" şeklinde konuştu.











