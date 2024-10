Hektaş'tan yerli tohum seferberliği

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde Fizik üzerine bir yazı kaleme aldı. Yazısında Chiara Marletto’nun The Science Of Can and Can’t – The Physicist’s Journey Through the Land Of Counterfactuals (Bilim Ne Yapabilir Ne yapamaz- Fizikbilimcinin Karşıolgusallık Dünyasında Yolculuğu) isimli kitaplarına yer veren Ülker, geleneksel fizik anlayışı ve karşıolgusal düşüncelerle ilgili görüşlerini paylaştı.