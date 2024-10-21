Megane sedanın üretimi bitmeyecek

Türkiye’nin en fazla satılan otomobilleri arasında 3’üncü sırada olan ve 2023’de OYAK Renault Bursa Fabrikası’nda yer açmak amacıyla Karsan tarafından üretilmeye başlanan Megane sedanın bitirilmesi askıya alındı. Yıllık 50 bin adet üretimi yapılan Megane sedana çok fazla talep olduğunu söyleyen Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Paris Otomobil Fuarı’nda Türkiye pazarına ve Renault modellerine ilişkin açıklamada bulundu.





İLK 9 AYLIK SÜREDE 30 BİN ADET SATTI

2021’de Karsan’la yapılan anlaşmayla yıllık 55 bin adetlik üretimi yapılan ve kısa vadede bitirilmesi beklenen Megane sedanın üretiminin devam edecek. Paris Otomobil Fuarı’nda konuştuğumuz Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, “Megane sedana şu anda çok fazla talep var. Megane sedan için talep devam ettiği sürece üretmeye de devam edeceğiz. Megane bugün Türkiye pazarında en çok satılan üçüncü otomobil konumunda. Herkes konfor ve dayanaklılığından çok memnun” açıklamasını yaptı. Türkiye pazarının ilk 9 ay sonuçlarında Megane sedan 30 bine varan satışıyla üçüncü konumda yer alırken, Clio’dan sonra Renault’nun da en fazla sattığı araç oldu.

Türkiye’de sunulan ürün yelpazesinde modellerin birbirinin satış hızını kesmemesi üzerine kurulu bir yapı olduğuna dikkat çeken Jan Ptacek, “Farklı fiyat kümelerinde iyi bir kapsama sahip olmamız gerekiyor. Çünkü yerel olarak ürettiğimiz modeller var. Bu modeller ile yurt dışından gelen modeller birbirlerini iyi bir şekilde tamamlayacak. Böylece her müşteri kitlesine uygun özelliklerde ve fiyatta araçları biz sunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.





BURSA’DA ÜRETİLECEK MODELLER BELLİ DEĞİL

Renault'nun 2027’ye kadar Türkiye’ye 400 milyon avroluk yatırım yapacağına dikkat çeken Ptacek sözlerine şöyle devam etti: “Fabrikada ürettiğimiz hibrit motorlar geçiş döneminde büyüme potasniyeline sahip olduğu için çok önemli. Bu yüzden kapasite artırmanın başında sayılabiliriz. Türkiye’de hibrit motor üreten tek otomobil firmasıyız. Önümüzdeki yıl yeni nesil hibrit motorları piyasaya süreceğiz. Şu anda Bursa’da Duster’ı üretmeye başladık. Bursa üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Diğer modelleri konuşmak için henüz erken. Değişen koşullara göre modellerde de değişiklik olabilir.”





ÇİNLİ MARKALAR SATIŞTA İYİ İŞ ÇIKARDI

Çinli markaların Türkiye’de 2 yıldan kısa bir sürede pazarın yüzde 10’una hakim olduğunu söyleyen Jan Ptacek, “Renault Grubu olarak, Türk halkına büyük bir aşinalığa sahibiz. Dolayısıyla pazardaki herhangi bir yeni rakiple rekabet etmek için çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi bir iş çıkardıklarını inkar edemeyiz ve onlara saygı duymalıyız” dedi.





R5 MODELİ 2025’te Türkiye’ye geliyor

Renault’nun efsane modellerinden yenilenerek Paris otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılan elektrikli R5 modeli önümüzdeki yıl Türkiye’de satışa sunulacak. R5’in 410 kilometre menzili ve tasarımıyla göz doldurduğunu söyleyen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli, önümüzdeki yıl bizim de Türkiye’de satışa sunacağımız ikonik bir model. Şimdiye kadar Renault modellerinde görülmemiş olan Reno Avatar özelliğiyle dikkat çeken, elektrifikasyon teknolojisini ‘araçtan şebekeye şarj’ özelliğiyle de aynı zamanda bir tasarruf nesnesi haline getiren bu modeli Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.







