Çinlilere karşı Paris savunması

Bu yıl 90’ıncısı düzenlenen Paris Otomobil Fuarı, Avrupa’da hızla yavaşlayan elektrikli otomobil satışları ve Çinli markalar için tartışılan ilave gümrük vergileri tartışmaları arasında dün kapılarını basına açtı. Yıllardır sönük geçen otomobil fuarlarının aksine Paris’teki şova markaların katılımı yüksekti. Öyle ki, 2022’de sadece birkaç marka ile tek bir salonda gerçekleşen fuar bu sene 48 markanın katılımıyla dört büyük salona yayıldı.





500 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Fuarda en dikkat çeken nokta ise ABD’li ve Çinli markaların rekabetçi otomobillerinin arasında sıkışan Avrupalı markaların daha eğlenceli tasarım, yüksek verimli batarya ve rekabetçi fiyatlarıyla oyuna geri dönmeye çalışması oldu. Fransız Renault öncülüğündeki Avrupalı katılımcılar fuarın yalnızca 5’te 1’ini oluşturabilen Çinlilere karşı oldukça baskın şekilde görüldü. Japonya ve Güney Kore cephesinden ise sadece Kia fuarda yer aldı. Daha fazla ziyaretçi çekmek adına bilet fiyatlarında da indirime giden fuar, 20 Ekim’e kadar 500 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.





EV SAHİBİ RENAULT 4 VE 5’LE GÖZ DOLDURDU

Renault 5 modelini yakında Megane E-Tech’ten daha uygun fiyata Türkiye’de satışa çıkarmaya hazırlanan Renault, Paris’te yine retro-elektrikli bir tasarıma sahip yeni elektrikli otomobili Renault 4 E-Tech %100 Electric’in örtüsünü açtı. Renault marka CEO’su Fabrice Cambolive, Renault 5 ile şehirli müşterileri hedeflediklenini söyledi.











