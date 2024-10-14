Yerli otoda zemin kaybı

Türkiye’deki araç parkının yarısının yaşlı olması sebebiyle çevre kirliliğinin yüzde 95’ini oluşturduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, “Türkiye parkındaki neredeyse 10 milyon adet kadar 13 yaş üzeri araç var ve bu araçlar çevre kirliliğinin kabaca 95’ini yaratıyor sonuçta. Bu parkın da ortadan bertaraf edilmesi lazım çünkü bu araçlar çok büyük oranda zehir saçıyorlar. Burada da bunu vergisel olarak değil de bir fon oluşturma yoluyla yani bir Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturup o fon ile eski aracını bertaraf edene belli bir rakam verilmesi bize mantıklı geliyor. Diğer türlüsü geçmiş dönemde çok suiistimal edildi” dedi.