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Kaza riskini artıracak sorun ortaya çıktı: Honda yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracak

Kaza riskini artıracak sorun ortaya çıktı: Honda yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracak

19:089/10/2024, Çarşamba
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Honda Civic
Honda Civic

Japon otomotiv devi Honda, direksiyondaki sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağırma kararı aldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ve bu durumun da kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.

Honda'nın direksiyondaki sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

Hangi modeller geri çağrılacak?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.

"Kaza veya yaralanma riskini artırabilir"

Direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, bunun da aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.



#Otomotiv
#Honda
#Direksiyon
#Honda Civic
#Acura

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