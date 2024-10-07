Zam endişesi satışları artırdı

Mercedes’in elektrikli G modeli ve yeni AMG GT modelinin Türkiye tanıtımı Kapadokya’da gerçekleşti. Tanıtımda konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türk otomotiv pazarını ve markanın performansını değerlendirdi.





KREDİDEKİ ZORLUK SATIŞI ETKİLEMEDİ

Pazarın geçen seneyle paralel şekilde satışlara devam ettiğini söyleyen Şükrü Bekdikhan, “Bu yılda 1 milyonu geçecek. Bizim gibi premium satıcıların pazardan aldığı pay yüzde 10-11 pay oranını koruyor. Krediye erişimdeki zorluk pazardaki performansa baktığımız zaman Türk tüketicisinin araç alım kararını etkilememiş gibi duruyor” açıklamasını yaptı.





ZAMLANACAK DİYE SATIN ALAN ÇOK

Geçmiş yıllarda yaşanan bulunurluk sorununun kalmadığını ve parasını korumak için araç alanların diplere gerilediğini söyleyen Bekdikhan, “Herkes ya elindeki aracı takas ederek yeni bir ara sahibi olmaya çalışıyor ya da elindeki nakit parayı bir şekilde değerlendiriyor. Fakat eskisi gibi yatırım maksatlı alımın yüksek olduğunu söyleyemem. Bunun yanında tüketiciler otomobile ileride daha da pahalı olacak diye rağbet gösteriyor. Bu da pazarın milyon seviyeye çıkmasını sağlıyor” diye konuştu.

ÇİN OTO FİYATLARIYLA TÜM DÜNYAYA AYAR VERDİ

Çinli otomotiv markalarının fiyatlara etkisi olduğunun altını çizen Mercedes Benz Otomobil Grubu Başkanı Bekdikhan, “Şu an için premium segmente etki ettiklerini söyleyemem. Bu söylediğim daha çok giriş ve orta segment araçlar geçerli. Ama bu durum lükse etki etmeyeceği anlamına gelmiyor. Çin’in dünyadaki etkisinin giderek arttığını görüyoruz. Fiyatlamada Çin sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ayar verdi” ifadelerini kullandı.





BAĞLANTILI HİZMETLER 10 ARACIN 6’SINDA VAR

Bağlanabilir hizmet servislerini açtıklarını hatırlatan Şükrü Bekdikhan, “Şu anda sattığımız araçların yüzde 60’ı bağlanabilir servis hizmetlerinden faydalanıyor. İnternette ve sosyal medyadaki eleştirileri görüyoruz. Herkes bu hizmetten faydalanamıyor. Bu eski alt yapıdan kaynaklı bir problem. Bizde müşterimize bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.





Gelandewagen’e elektrik yüklendi

Mercedes’in efsane aracı Gelandewagen yani G elektrikli seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de 13 milyon 540 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz G 580, 116 kWsa kapasiteli bataryası ile 450 kilometreye ulaşan menzil sunuyor. Mercedes G modelinin yanı sıra AMG GT 63’ü de yenileyerek Türk tüketicisinin beğenisine sundu. AMG GT 63 4MATIC+, 585 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 biturbo motoru ile 2.500-4.500 rpm arasında geniş bir motor devri aralığında 800 Nm maksimum tork sağlayarak üstün bir hızlanma sunuyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 3,2 saniye sürüyor ve araç 315 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. AMG GT 63’ün fiyatı ise 11,6 milyon liradan başlıyor.











