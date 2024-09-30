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Otomotiv
Yeni Togg daha uzağa gidecek

Yeni Togg daha uzağa gidecek

04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

Togg’un ilk sedan modeli elektrikli T10F görücüye çıktı. Togg’un Gemlik’teki kampüsünü ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test ettiği T10F’nin gelecek yıl yola çıkacağını açıkladı. T10F, 314 ve 523 km’lik iki menzil seçenekli mevcut SUV modelden 80 km daha uzun menzile sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret eden Kacır, Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’tan üretim ve yatırım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Kacır, Togg'un hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini bildirdi. Kacır, “Togg yeni düzenlemelere en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım” dedi.


HEM SPOR HEM SEDAN

Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, şu bilgileri verdi: “T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak, bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında." Togg'un SUV modeli olan T10X’in V1 RWD paketi 314 kilometre menzile, V2 RWD paketi ise 523 kilometre menzile sahip.


23 BİN ŞARJ NOKTASI VAR

Hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsediklerini ifade eden Kacır, elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülkenin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarına işaret etti. Kacır, halihazırda tüm şehirlerde 23 bin halka açık şarj noktası olduğunu ve bunların 8 bininin hızlı şarj imkanı sunduğunu bildirdi. Kacır, gelecek dönemde desteklerle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceklerine dikkati çekti.


sürüş konforu en üst seviyede

Tasarımı, iç mekan konforu, güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken T10F, sürekli kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. Dayanıklı altyapısı ile de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif sürüş deneyimine imkan sunan T10F, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya aday gösteriliyor.




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#teknoloji
#ekonomi

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