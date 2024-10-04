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Manisa'da BYD'ye tahsis edilen arazide çalışmalar sürüyor

Manisa'da BYD'ye tahsis edilen arazide çalışmalar sürüyor

16:144/10/2024, Cuma
AA
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BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.
BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

Manisa'da yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD için tahsis edilen arazide altyapı hazırlıkları sürüyor. BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci tamamlandı.

Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.

Çin otomobil devi düğmeye bastı! BYD Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. İşte işe alım için verilen ilanlar ve ihtiyaç duyulan departmanlar...

#Manisa
#BYD
#AR-GE
#Mehmet Fatih Kacır

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