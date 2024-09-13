Çin otomobil devi düğmeye bastı! BYD Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yeni yaptığı açıklamaya göre, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi aksaklık beklenmiyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yankı bulan anlaşma çerçevesindeki yatırım planları sorunsuz devam ediyor.