Çin otomobil devi düğmeye bastı! BYD Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

İstanbul ve Manisa için aranan pozisyonlar
Öte yandan, BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yaptığı derlemeye göre, Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı.
Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.
Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.