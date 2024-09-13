|
Ekonomi

Çin otomobil devi düğmeye bastı! BYD Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. İşte işe alım için verilen ilanlar ve ihtiyaç duyulan departmanlar...

Seda Ekinci
13:46 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 13:48 - 13/09/2024 Cuma
İşte BYD'nin Türkiye fabrikası için ihtiyaç duyulan departmanlar
İşte BYD'nin Türkiye fabrikası için ihtiyaç duyulan departmanlar
BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından, İstanbul ve Manisa'da istihdam etmek üzere personel ilanları açıldı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı.
Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.
2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Ancak geçen günlerde uluslararası medyada yer alan, Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine
"teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulunduğu"
iddiaları üzerine, bu ülkeden Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımların durumu merak konusu oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yeni yaptığı açıklamaya göre, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi aksaklık beklenmiyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yankı bulan anlaşma çerçevesindeki yatırım planları sorunsuz devam ediyor.

İstanbul ve Manisa için aranan pozisyonlar

Öte yandan, BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yaptığı derlemeye göre, Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı.

Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.

Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

Diğer markalardan da somut adımlar bekleniyor

Öte yandan, BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, bunun "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi ve farklı sektörlerden diğer markalara da referans teşkil etmesi bekleniyor.

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla
"Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı"
olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.
BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor.
Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.

Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor.
Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmayı sürdürüyor.
Ayrıca dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzalamıştı.

Tesla'nın tahtını sallıyor! Çinli elektrikli otomobil devi BYD Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu: BYD ATTO 3 ne kadar?

BYD'nin elektrikli araç satışları ilk kez 2023'ün son çeyreğinde Tesla'yı geçti. Dünyanın en çok terchi edilen elektrikli otomobil firmalarından olan BYD Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini açıkladı. BYD, 2024 yılına yeni satış kampanyasıyla başladı. BYD ATTO 3 modelini, 2023’ün fiyatlarıyla sunmaya devam eden BYD Türkiye, buna ek olarak tüm müşterilerine tercihlerine göre kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılara 31 Ocak’a kadar eşsiz fırsatlar sunuyor. BYD ATTO 3 ne kadar? BYD ATTO 3 özellikleri neler? İşte BYD ATTO 3 2024 Ocak ayı güncel satış fiyat listesi...


#BYD
#Çin
#LinkedIn
#otomotiv
#yatırım
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?