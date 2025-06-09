Hizmet ihracatında 121 milyar dolara emin adımlarla

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl haziran-eylül döneminde gerçekleşen toplam hizmet ihracatında, turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinin katkısının yüzde 90'lara ulaştığını belirterek, "2025 yılında da benzer şekilde lojistik ve taşımacılık hizmetleri ile turizm sektöründe, toplam ihracat içerisindeki payları açısından yaz aylarında yükseliş bekliyoruz. 2025 yılında da 121 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inancımız tam" dedi.

EN BÜYÜK KATKI TURİZMDEN

2024 yılında ulaşılan 115,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı ve bu kapsamda elde edilen 62 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlasının, cari dengeye sağlanan kritik katkının açık bir göstergesi olduğunu işaret eden Bakan Bolat, "2024 yılı itibarıyla 61 milyar dolarlık turizm gelirimiz hizmetlerin lokomotif gücü oldu. 2024 yılı için turizm sektörünün 53,3 milyar dolarlık verdiği fazla, bugüne kadarki en yüksek cari fazla verilmesini sağladı. Turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinde yaz döneminde gözlenen bu ivmelenme toplam hizmet ihracat rakamlarımızın ve iki sektörün toplam hizmet ihracatındaki paylarının artmasına katkı sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

22 FİRMAYA 19 MİLYON LİRA CEZA

Bakan Bolat, yaz döneminde tatil paket tur satışları konusunda alınan önlemlere ve vatandaşların mağduriyetinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını vurguladı. Bolat tedbirlere ilişkin de şunları kaydetti: "Yaz aylarının ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte muhtelif seyahat acentaları tarafından paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüldüğü görülüyor. Söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürütülen incelemelere istinaden 2023 yılından bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporu Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş; 22 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda yaklaşık 19 milyon TL idari para cezası uygulandı. 20 firma hakkındaki denetim süreci ise devam ediyor."







