Kanun çıktı kaçış başladı: Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar

Tarım arazilerinde yapılaşmanın ve niteliğinin bozulmasının önünü açtığı gerekçesiyle tartışmaya yol açan 'hobi bahçeleri'ne ilişkin yasa değişikliği geçtiğimiz ay Meclis'ten geçti.

Düzenleme ile tarım arazileri hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünemeyecek, bölünenler ve üzerlerinde yapılaşma olanlara yönelik ise yaptırımlar uygulanacak.

3 YIL HAPİS HER M2 İÇİN 10 LİRA CEZA!

Kanuna göre tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken, tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin valiliklerce tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara 1000 liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası kesilecek.

REKLAM

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından valilikler ve belediyeler de harekete geçti. Hobi bahçeleri adı altında bölünen tarım arazilerine yönelik tespitler yapılırken, düzenlemenin çıkmasıyla bu şekilde planlanmış binlerce arazi de alelacele satışa çıkarıldı.

EKONOMİ Havuzlu hobi bahçelerine yasak geliyor

Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeye ilişkin yenisafak.com'a konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç,

İKİ AY DÜZELTME SÜRESİ

''Kanun çıktı, artık herkes kanunun emrettiği şekilde görevini yerine getirmek durumunda. Öncelikle hobi bahçeleri adı altında tarım arazilerinin tarım dışına çıkaranların tespitleri yapılacak. Bu usulsüzlüğü yapmış olanlara m2 başına 10 lira olmak kaydıyla toplam bin TL'den aşağı olmamak üzere bir cezai müeyyide uygulanacak ve kendisine alanında düzeltme yapması için iki aylık bir süre verilecek.'' diye konuştu.

REKLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç.

GÖREV AKSARSA DEVREYE TARIM BAKANLIĞI GİRECEK

İki aylık süre içerisinde hobi bahçesi adı altında tarım arazisi üzerinde yapılmış olan usulsüzlüğün düzeltilmemesi halinde bir ay içerisinde özel idarelerin ve belediyelerin görevinin başlayacağına dikkat çeken Kılıç, ''Hangilerinin imkanları ve kabiliyetleri bu alanı yeniden eski haline getirmeye müsait ise görev devralınacak. Bahse konu bir ay içerisinde söz konusu kurumlar da görevlerini yerine getirmez ise bu sefer de devreye Tarım Bakanlığı girecek ve bu alanları eski haline dönüştürecek. Tabi bu dönüşüm süresi içerisinde yapılan tüm masraflar ise iki katı olmak şartıyla özel idarelerin ve belediyelerin İller Bankası ve Hazine'den kendilerine gelen paylarından kesilerek direk bakanlığın hesabına aktarılacak. Bu süreç bu şekilde tamamlanmış olacak.'' dedi.

REKLAM

EKONOMİ Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak

VALİLİKLER TESPİTLERE BAŞLADI

Kanun çıktı şimdi ne yapılıyor? şeklinde bir soru sorulması halinde kendilerine gelen bilgilere göre valiliklerin resen tespitlere başladığını ve bir takım cezalandırmaları da yaptığını dile getiren Kılıç, ''Toplumdan bunlara neden vakti zamanında izin verdiniz şeklinde haklı çıkışlar geliyor ancak şu var özellikle pandemi sürecinde bu tarz yerlere olan talep yüzde 1000 seviyelerinde arttı. Bu süreçte arazilerin bu şekilde tarım dışına çıkarılmasına müsaade edecek olursanız, şehir tarımı yapabilecek ne yazık ki bir alanımız kalmayacak. O yüzden tarım arazilerini muhafaza etmenin bir başka yolu yok.'' diye konuştu.

Havadan çekim hobi bahçesi.

Kılıç, kendisine de ''Hakikaten yıkılacak mı?'' diye çok sayıda soru yöneltildiğini de kaydederken, ''Bizim derdimiz milletin malını evini yıkmak değil. Bizim derdimiz tarım arazilerini korumak. Kanun bunu emrediyor. İnanmıyorsun açıp ban soruyorsun kanun çıktı artık.'' dedi.

Hobi bahçeleri adı altında insanlarını bu yönde sevk eden ve bu işin rantını yiyip ortadan kaybolanlar olduğunu bunları ise genellikle emlak danışmanları bazen muhtarlar bazen de kendini köyün akıllısı zannedenler olduğunu ifade eden Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

REKLAM

10 BİN TL'LİK YERE 200 BİN TL İSTİYORLAR

''Bir tarlayı alıyor, 500'er metrekarelik parçalara bölüyor, bunu genellikle noterde yapıyor. Ya bir şirket kuruyor ya da kooperatif. 10 bin TL dönümü olan tarım arazisini kimi yerlerde 200 bin TL'ye kadar satıyor. 1'e 20 para kazanıp işin içinden sıyrılıyor. Kanuna bu kişilere yönelik bir ilave madde ekledik ve bu şekilde tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde küçük parçalara ayıranlara 1 ile 3 yıla kadar hapis, bin güne kadar adli para cezası ve 250 bin TL'ye kadar da idari para cezası uygulanması yönünde karar aldık. Onların da artık yaptıkları yanına kar kalmayacak.''

Havadan çekim hobi bahçesi.

SATIP KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Düzenlemenin çıkmasının ardından hobi bahçelerine yönelik yüzlerce satılık ilanının çıkılmasına ilişkin de konuşan Kılıç, ''Bizzat kendim olmak üzere söz konusu ilanların bir kısmı için suç duyurusunda bulundum. Ayrıca uyardıklarımız da var. Onların bir çoğu da kanunun çıkması ile birlikte ellerindeki bu tarz arazileri satıp kaçmaya çalışan kişiler. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden tanıtım ve satış duyuruları da ciddi oranda arttı.'' dedi.

REKLAM