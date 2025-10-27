İç giyim ve mutfak eşyasına dikkat

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise yabancı online platformlardan alınan ürünlerin kesinlikle kontrol edilmeden yurda sokulmaması gerektiğini söyledi. Özger, “Özellikle gümrüksüz giren ve gümrük vergisinden muaf olan ürünlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Yurt dışından giren mutfak eşyalarına dair de bir test, analiz çalışması yapsa burada da ciddi sıkıntılar olduğunu görecektir. Çünkü bu ürünler gıda ile temas ediyor ve sonuçları çok daha ağır olabilir" diye konuştu.