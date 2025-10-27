İç giyim ve mutfak eşyasına dikkat

Ticaret Bakanlığı, e-ithalat yoluyla yurda giren ayakkabı, oyuncak ve bavul- çanta gibi ürünlerde yüksek oranda kanserojen ağır metaller bulurken bu ürünlerin yurda girişini yasaklamasının ardından gözler diğer sektörlere çevrildi.
Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Eşref Geyik, yurt dışından basitleştirilmiş gümrük vergisi yani 30 avro altındaki siparişlerle alınan ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını anlattı.
AĞIR METAL İÇEREN KUMAŞLAR
Yurt dışındaki e-ticaret platformlarından alınan ürünlerdeki kanserojen riskine dikkat çeken Geyik, yabancı e-ticaret platformlarından kesinlikle boxer, sütyen, atlet gibi ürün alınmaması gerektiğini söyledi. Geyik, “Kullanılan boyalar, kumaşlar kesinlikle ağır metal içeriyor. Bu sebeple Bakanlığın diğer 3 sektöre ilişkin kararını destekliyoruz. İç giyimde de aynı ürün denetimlerini yapmasını talep ediyoruz” dedi.
MUTFAKTA KANSEROJEN TEHLİKE
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise yabancı online platformlardan alınan ürünlerin kesinlikle kontrol edilmeden yurda sokulmaması gerektiğini söyledi. Özger, “Özellikle gümrüksüz giren ve gümrük vergisinden muaf olan ürünlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Yurt dışından giren mutfak eşyalarına dair de bir test, analiz çalışması yapsa burada da ciddi sıkıntılar olduğunu görecektir. Çünkü bu ürünler gıda ile temas ediyor ve sonuçları çok daha ağır olabilir" diye konuştu.