İhracatın kimyasını değiştirecek merkez





İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi’nin (KATİM AŞ) son hazırlıkları yapılıyor. 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçirilmesi hedeflenen merkezde; yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirilecek.

Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi, sektörün ihracatını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temellerinde faaliyet gösterecek. İhracatçıların ihtiyacı olan ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaların verileceği, gelişmiş bir Ar-Ge üssü görevi üstlenecek merkez, Bilişim Vadisi’nde 4 katlı bir binada ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor.





BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

1700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapıyla hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olarak hayata geçirilen merkez; akredite edilmiş test ve analiz laboratuvarları ve dijital kütüphanesiyle kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm startup ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. Kimya Teknoloji Merkezi’nin ihracatçılara sunacağı test ve analiz hizmetleri kapsamında her yıl 7,2 milyon dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor.





175 FARKLI TEST YAPILACAK

Kimya Teknoloji Merkezi’nin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacak ve 83 testten akredite olunacak. Halihazırda yurt dışında yapılan 38 test KATİM AŞ sayesinde milli imkanlarla yapılacak. Merkezimizin tam randımanda faaliyete geçmesiyle yıllık 1 milyon 201 bin 883 test toplam kapasite ile hizmet vermesi planlanıyor. Uygulanacak uluslararası akreditasyona haiz test ve analiz laboratuvarları ile her sene milyonlarca doları yurt içinde tutulacak. Merkez sayesinde; test ve analiz hizmeti kapsamında yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlaması hedefleniyor.



