Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Üç ilde bazı bölgelere kesin koruma kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Üç ilde bazı bölgelere kesin koruma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Haber Merkezi AA
İstanbul, Sivas ve Erzurumdaki bazı bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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