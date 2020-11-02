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İzmir depreminde yıkılan binalar için 'kolon kesildi' iddiası: 15 yıla kadar hapis cezası var!

Elazığ'dan sonra İzmir'de de 'kolon kesildi' iddiası: 15 yıla kadar hapis cezası var!

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde 83 kişi hayatını kaybederken enkaz altından ise 106 kişi kurtarılarak tedavi altına alındı. Deprem sonrası yıkılan binalara yönelik kolon kesildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından da gündeme gelen kolon kesme iddialarının ispat edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecekken, sorumlu kişiler hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ağır ceza mahkemelerinde yargılama yolu açılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katında yer alan üç katta çökme meydana geldi.
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katında yer alan üç katta çökme meydana geldi.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan ve hasar gören 6 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan son açıklamaya göre enkaz altından 83 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 106 kişi ise yaralı olarak kurtarılıp tedavi altına alındı. 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı ise 962 olarak açıklandı.

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken Elazığ depremi sonrasında gündeme gelen 'kolon kesildi' iddiaları İzmir'de yıkılan binalar için de konuşulmaya başlandı.

Kolonlarının kesildiği öne sürülen Yılmaz Erbek Apartmanı.

'KOLONLARI KESİLDİ' İDDİASI

Bayraklı ilçesinde zemindeki 3 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki yıkım çalışmaları sürerken, apartmanın altında yer alan bir süper market zinciri için kolonların kesildiği iddia edildi.

Zeminindeki 3 katın çökmesi üzerine yana doğru eğilen 11 katlı apartmanın enkazında 1 kişinin cansız bedeni bulundu. 5 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Üç vinçle çökmemesi için destek verilen binada kimsenin bulunmadığının belirlenmesi üzerine dün saat 21.30'da yıkım çalışması başlatıldı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katında yer alan üç katta çökme meydana geldi.

  • Kolon kesme iddiaları geçtiğimiz ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası da gündeme gelmiş Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

15 YIL HAPİS CEZASI VAR

Yıkılan binada kolonun kesildiğinin ispat edilmesi halinde bu işe kalkışanlara Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecekken, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan da sorumlular ağır ceza mahkemelerinde yargılanabiliyor.

MÜTEAHHİT DE AYNI SUÇTAN YARGILANIR

Binayı yapan müteahhittin kullandığı malzeme veya yerine getirmediği bir eksiklikten kaynaklı yaşanabilecek bir olumsuzluğa ilişkin ise hukukçular, bina yapılırken müteahhidin ve yapı denetim firmasının ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak inşaat yapması gerektiğinin altını çizerken, açılan soruşturmanın kamu hukukundan kaynaklı olduğu gibi müteahhittin de aynı suçtan yargılanacağını belirtiyor.

Binanın enkazındaki arama çalışmalarının sonlanmasıyla yıkım da başladı.

SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHLE BAŞLIYOR

30-40 yıl önce yapılan binalara yönelik ise yıkım olması halinde, zaman aşımının suçun işlendiği tarih itibariyle başlayacağına dikkat çeken hukukçular, ''Dolayısı ile eski binalarda da binanın yaşı değil ölüm ve yaralanmanın gerçekleştiği tarih esas alınır. 30-40 yıllık binalarda da aynı cezai durumlar geçerlidir. Binalara yönelik cezai sorumlulukların gündeme gelmesinden tüm bina sahipleri birlikte sorumlu olacağından yaptırımın geçerli olması gerekir. Ancak cezaların şahsiliği de dikkate alınacaktır.'' diyor.

Minik Elif'in kurtarılmasının ardından babaanne duygularını paylaştı: Dualarımız kabul oldu
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Minik Elif'in kurtarılmasının ardından babaanne duygularını paylaştı: Dualarımız kabul oldu
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3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
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3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
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3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
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3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
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