İzmir'de kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor: Üç ay kira almayacağım

İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında aram kurtarma çalışmaları devam ederken evi hasar görenlerin kiralık daire arayışına geçmesiyle kira fiyatlarında da anormal artışlar yaşanmaya başladığı öne sürüldü.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda takibe alınan bir dairenin deprem öncesi 2100 TL olan kira fiyatının deprem sonrası 500 liradan fazla bir artışla 2650 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

YÜZLERCE KİŞİ MESAJ ATIYOR: ÜÇ AY KİRA ALMAYACAĞIM

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından kimi fırsatçı ev sahipleri tarafından yapılan kira zam oranlarına ilişkin yenisafak.com'un görüşüne başvurduğu İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir halkının deprem sonrası topyekün seferber olduğunu ve yüzlerce kişinin kendilerine mesajlar yollayarak iki, üç ay kira almayacağını belirtirken, kira fiyatlarının arttırıldığına ilişkin söylentileri yayanların provokatif bir hareket içerisinde olduğunu kaydetti.

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İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu

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BAŞKANLARLA KONUŞTUM: FİYAT ARTTIRAN YOK!

İzmir'deki 20 bölge başkanı ile kira zamlarına ilişkin konuştuğunu, kendilerine 'Fiyat arttıran var mı?' diye sorduğumda böyle bir şey olmadığını söylediklerini de kaydeden Güleroğlu, ''Tamamen provokatif olarak bunu söyleyip bu söylemlerle fiyat arttırma yönüne gidiyorlar.'' dedi.

DEPREMZEDELERE ÇAĞRI

İzmir Emlakçılar Odası olarak valilikten evinin hasarlı olduğuna ilişkin belge alanların, bu belge ile odaya kayıtlı emlak ofislerine gitmeleri halinde kendilerine herhangi bir komisyon alınmadan ev bulunacağını da sözlerine ekleyen Güleroğlu, 'Bu yönde vatandaşlarımıza çağrımız olsun' diye konuştu.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu il genelinde kiralık daire sıkıntısının olmadığını da belirtti.

OYNAT 00:59 Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan Ares sağ olarak kurtarıldı İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. Enkazdan sağ kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares 58 saat sonra İHH ekipleri tarafından kurtarıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:31 İzmir'den içimizi ısıtan görüntü İzmir'li genç yaptığı çorbayı depremzede ve kurtarma ekibi görevlileri için kurulan çadırkentte dağıttı. Çorba ikram ettiği bir kurtarma görevlisi gencin o anlarını kaydederek sosyal medyada paylaştı. İsminin Burak olduğu anlaşılan genç çorbayı ikram ederken, 'kendi tarifim' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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