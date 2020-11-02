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Ekonomi İzmirde kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor Üç ay kira almayacağım
EMLAK

İzmir'deki deprem sonrası yüzlerce kişi mesaj atıyor: Üç ay kira almayacağım

İzmir'de kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor: Üç ay kira almayacağım

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken oturduğu binanın hasar görmesi üzerine çok sayıda kişinin kiralık daire arayışına geçmesi üzerine bazı bölgelerde ev sahiplerinin fırsatçılık yaparak kira fiyatlarını artırdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 20 oda başkanı ile yaptığı görüşmede fiyat artışının yaşanmadığının kendisine aktarıldığını kaydederken, kira spekülatörlerine karşı ev sahiplerinden kendilerine üç ay boyunca kira alınmayacağına yönelik yüzlerce mesaj geldiğini de dile getirdi.

Kenan Biter Yeni Şafak
İzmir'de kimi ev sahiplerinin kira fırsatçılığı yapması üzerine yüzlerce kişi mesaj atarak üç ay kira almayacağını belirtti.
İzmir'de kimi ev sahiplerinin kira fırsatçılığı yapması üzerine yüzlerce kişi mesaj atarak üç ay kira almayacağını belirtti.

İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında aram kurtarma çalışmaları devam ederken evi hasar görenlerin kiralık daire arayışına geçmesiyle kira fiyatlarında da anormal artışlar yaşanmaya başladığı öne sürüldü.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda takibe alınan bir dairenin deprem öncesi 2100 TL olan kira fiyatının deprem sonrası 500 liradan fazla bir artışla 2650 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

YÜZLERCE KİŞİ MESAJ ATIYOR: ÜÇ AY KİRA ALMAYACAĞIM

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından kimi fırsatçı ev sahipleri tarafından yapılan kira zam oranlarına ilişkin yenisafak.com'un görüşüne başvurduğu İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir halkının deprem sonrası topyekün seferber olduğunu ve yüzlerce kişinin kendilerine mesajlar yollayarak iki, üç ay kira almayacağını belirtirken, kira fiyatlarının arttırıldığına ilişkin söylentileri yayanların provokatif bir hareket içerisinde olduğunu kaydetti.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu

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BAŞKANLARLA KONUŞTUM: FİYAT ARTTIRAN YOK!

İzmir'deki 20 bölge başkanı ile kira zamlarına ilişkin konuştuğunu, kendilerine 'Fiyat arttıran var mı?' diye sorduğumda böyle bir şey olmadığını söylediklerini de kaydeden Güleroğlu, ''Tamamen provokatif olarak bunu söyleyip bu söylemlerle fiyat arttırma yönüne gidiyorlar.'' dedi.

DEPREMZEDELERE ÇAĞRI

İzmir Emlakçılar Odası olarak valilikten evinin hasarlı olduğuna ilişkin belge alanların, bu belge ile odaya kayıtlı emlak ofislerine gitmeleri halinde kendilerine herhangi bir komisyon alınmadan ev bulunacağını da sözlerine ekleyen Güleroğlu, 'Bu yönde vatandaşlarımıza çağrımız olsun' diye konuştu.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu il genelinde kiralık daire sıkıntısının olmadığını da belirtti.

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