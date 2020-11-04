İzmir'i vuran deprem İstanbul'da da paniğe yol açtı: Bodrum katlara dahi bakıyorlar

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler uzun zamandan beri konuşulan büyük İstanbul depremine çevrildi.

Deprem uzmanlarının da İzmir depremi sonrası sıklıkla dile getirdiği İstanbul'da beklenen olası deprem koronavirüs nedeniyle yeni ev arayışını erteleyen çok sayıda vatandaşı yeniden harekete geçirdi.

İzmir depremi sonrası hareketliğin başladığını kaydeden emlakçılar ise; deprem sonrası tedirgin olmuş vatandaşların kendilerine ulaşarak yeni yapım binalarda kiralık ya da satılık daire aradıklarına ilişkin taleplerini iletmeye başladıklarını kaydetti.

İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

İzmir depreminin ardından uzmanların özellikle beklenen büyük deprem için uyarıda bulunduğu İstanbul'da çok sayıda vatandaş evini taşımak için sağlam yapı arayışına girdi. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, deprem sonrası eski yapılarda oturan vatandaşlarda yeni eve taşınmaya yönelik bir söylemin gelişmeye başladığını dile getirerek, ''Bu süreç yeni değil aslında. Silivri açıklarında meydana gelen depremle bu yönde adımlar atılmaya başlanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle ara verilmişti. İzmir depremi sonrasında yeniden bu psikoloji hakim olmaya başladı ve emlak ofisleri hareketlendi'' dedi.

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MÜSTAKİL EVLER TALEP GÖRÜYOR

Vatandaşların depreme dayanıklı az katlı sağlam zeminli binalara yönelik arayışta olduğunun da altını çizen Aşa, İstanbul için açıklanan risk haritasında yer alan riskli ilçelerde yeni binalara taleplerin olduğunu, onun dışında ise İstanbul'un biraz daha dışında olan Kilyos, Zekeriyaköy, Reşadiye, Polenezköy ve Riva'deki bahçeli müstakil evlerin olduğu bölgelerin hareketli olduğunu kaydetti.

Aşa, İstanbul'un merkezi denilen bölgelerinde yeni binalarda kiralık daire fiyatlarının 2+1 için 3 bin TL'yi, satılıkta ise 1 milyon TL'yi bulduğunu dile getirdi.

YENİ EV ARAYANLAR ARTTI

İzmir depremi sonrası son günlerde ev arayanların arttığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran dikkat edilen konuların başında binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunun geldiğini belirtirken, “Zemin etüd raporu, dış görünümdeki çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim incelenen diğer konular” dedi.

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7 İLÇE ÇOK FAZLA TERCİH EDİLMİYOR

İstanbul’da Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü ilçelerinin yüksek riskli olduğu bilinen ilçeler olmasından kaynaklı çok fazla tercih edilmediğini de aktaran Kızıltaş, binanın toprak altında ne kadar çok kat varsa o kadar güvenli olduğunun bilinmesi üzerine ev alacakların artık evin içini gezdikten sonra bodrumu da görmek istediğini ifade ediyor.

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5 İLE 10 YILI GEÇMESİN ŞARTI!

Kadıköy bölgesinde ağırlıklı olarak faaliyet gösteren Gayrimenkul Danışmanı Engin Yaylı ise deprem sonrasında yaşanan hareketliliği doğrularken, kendisinin de sabahın ilk saatlerinde yeni binada kiralık dairelere yönelik peş peşe çok sayıda telefon aldığını dile getirirken, satılık tarafında da aynı arayışların söz konusu olduğunu arayışta olanların ise taleplerini deprem sonrasında revize ederek aradıkları konutların yaşının 5 ile 10 yılı geçmemesi noktasında yeni karar aldıklarını belirtti.

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Yaylı, vatandaşların artık depreme yönelik kendilerini garantiye almak için bir belge de talep etmeye başladığını vurguladı.

KİRALIK TARAFTA EV YOK!

Ataşehir bölgesinde Gayrimenkul Danışmanlığı yapan Nezih Şenusta ise kendi bölgelerinde insanların çok hızlı yer değiştirmesinden kaynaklı kiralık daire tarafında özellikle sıkıntı olduğunu dile getirirken, ev göstermeye giderken yolda tutulduğuna ilişkin bilgi alarak geri dönmeye başladıklarını belirtti. Satılık tarafta zaten fiyatların uçtuğunu da dile getiren Şenusta, kiralık da ise 3 bin TL'ye kiraya verilemeyen evin şu anda 4200 TL'ye kiraya verildiğini belirtti.

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MÜTEAHHİTİN GEÇMİŞİ MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş'ta Gayrimenkul Danışmanlığı yapan Serkan Tufan, İzmir depremi sonrası kendi bölgelerinde depreme dayanıklı olarak üretilen yeni binalarda yer alan kiralık ve satılık dairelere ilginin fazlalaştığına ve aramaların arttığına dikkat çekerken, arayan vatandaşların evlerde yapı kullanma izin belgesinin yanı sıra müteahhittin de geçmişine ve yaptığı işlere yönelik özellikle bilgi almak istediklerini dile getirdi.

400 BİN RİSKLİ BİNA VAR

İstanbul’daki 600 bin binanın 400 bininin riskli olduğuna işaret eden İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği Başkan Hakan Çatalkaya, İzmir depreminde çöken ve hasar gören binaların ardından vatandaşların kendi evlerinin güvenliğini tekrar sorgulamaya başladığını söyledi.

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7 MADDEDEN BİRİ VARSA BİNANIZA TEST YAPTIRIN

Vatandaşların oturdukları binalarla ilgili ön tespiti kendilerinin de yapabileceğini ifade eden Çatalkaya, 7 unsura bakılması gerektiğini belirtti. "Bu 7 maddeden en az biri var ise yaşadığınız bina riskli olabilir; hemen binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekir" diyen Çatalkaya, söz konusu maddeleri şöyle sıraladı:

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1. Bina 1999 yılında önce yapıldıysa,

2. Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa,

3. İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa,

4. Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa,

5. Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,

6. Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya

benzeri şeyler varsa ve

7. Bina dere yatağı, dolgudaysa.