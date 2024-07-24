Kalkınma Yolu'nu 3 yılda inşa ederiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2024 yılının ilk yarısına ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nu yayınladı. Irak’ı güneyden kuzeye geçecek bin 200 kilometrelik demir yolu ile ona paralel otoyolunu içeren Kalkınma Yolu Projesi’nin en az 15 milyar dolar tutarında olacağı tahmin edilen raporda, “Irak, yılda en az 5 milyar dolar tutarında proje üstlenilebilecek bir pazar olarak öne çıkıyor” denildi.

YILLIK 5 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL VAR

Projenin Türk müteahhitlik firmalarının oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından 3-4 yıl içerisinde tamamlanabileceği belirtilen raporda, "Kalkınma Yolu Projesi’ne ek olarak ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 100’e yakın hastane, 3 binin üstünde okul ve yaklaşık 4 milyon yeni konut projesi bulunuyor" bilgisi paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN PAZAR SUUDİ ARABİSTAN

İnşaat sektörü için öne çıkan pazar olan Suudi Arabistan ile yoğunlaşan ilişkilerin vurgulandığı raporda, şunlar kaydedildi: "3 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu yapıldı. Suudi Arabistan’da Vizyon 2030 programı kapsamında 1,2 trilyon dolar tutarında alt ve üstyapı projesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği, NEOM projesi için 500 milyar dolar, Kral Salman Enerji Parkı için 500 milyar dolar, Expo için 8 milyar dolar bütçe ayrıldığı ve ülkenin farklı şehirlerinde 20 havalimanı inşa edilmesinin planlandığı açıklandı. Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanlığı’nın yürüteceği yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerine de gelecek 5 yılda 60,5 milyar dolar tutarında bütçe ayrılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.”

PORTFÖY DEĞERİ 511 MİLYAR DOLAR

Rapora göre; Ocak-Haziran 2024 dönemi itibarıyla Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 7,6 milyar dolarlık 82 proje üstlenildi. Böylece sektörün 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 137 ülkede üstlenilen 12 bin 207 projeyle toplam 511 milyar doları buldu. 2024 yılının ilk yarısında yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 1,2 milyar dolarla Gabon olurken, 1 milyar dolarla Polonya ikinci, 975 milyon dolarla da Kazakistan üçüncü sırada yer aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ HIZLI BÜYÜDÜ

Raporda iç piyasaya ilişkin de şu tespitler yer aldı: "İnşaat sektörü, deprem bölgesinin yeniden inşası, yerel seçimler öncesi artan faaliyetler ve kentsel dönüşümün etkisi ile birlikte 2024 yılının ilk çeyreğini yüzde 11,1’lik genel ekonominin de üzerinde bir büyüme rakamı ile tamamladı. Böylelikle sektör, üst üste 6 çeyrektir yakaladığı ivmeyi artırarak 2017 yılı üçüncü çeyrekten sonraki en hızlı çeyrek dönemlik büyümesini gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektöründe büyüme yüzde 2,5 oldu. 2024 yılı birinci çeyrekte gayrisafi sabit sermaye oluşumu içerisinde sektörel yatırımların payı yüzde 9,6’ya yükseldi. İnşaat sektörünün istihdamdaki payı ise yüzde 6,6 olarak hesaplandı."







